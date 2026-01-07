Aeropuerto de Ámsterdam cancela al menos 800 vuelos por gélido clima europeo

La nieve y el hielo han seguido causando caos en algunas partes de Europa, provocando la suspensión de vuelos y obstruyendo carreteras, y unas 1.000 personas se vieron obligadas a pasar la noche en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam mientras el personal trabajaba para limpiar la nieve de las pistas.

Al menos 800 vuelos fueron cancelados el miércoles en Schiphol, uno de los centros de aviación más activos de Europa.

Stephan Donker, portavoz del aeropuerto, dijo a Reuters que se trataba de una “situación excepcional” y agregó que Schiphol había instalado unos cientos de camas, proporcionando almohadas, mantas, comida y bebida para los viajeros.

En el resto de los Países Bajos, muchas escuelas cerraron y las autoridades instaron a la gente a trabajar desde casa.

En París, alrededor de 100 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto Charles de Gaulle y otros 40 en Orly debido a que la tormenta Goretti llegó desde la costa atlántica y cubrió la capital francesa con nieve.

Los servicios de autobuses públicos en París y los suburbios circundantes fueron suspendidos debido a las carreteras heladas, aunque la mayoría de los sistemas de metro y trenes suburbanos estaban funcionando, dijeron funcionarios de transporte.

El servicio meteorológico Météo France dijo que 38 de los 96 departamentos metropolitanos del país (el continente y Córcega) estaban en alerta por fuertes nevadas y hielo negro, con entre 3 cm y 7 cm (aproximadamente entre 1 y 3 pulgadas) de nieve ya acumulada.

Se indicó que la ola de frío fue de una intensidad inusual para la temporada. Las autoridades ya habían advertido a los habitantes de la región parisina que evitaran viajes innecesarios el miércoles y que teletrabajaran si era posible. El martes se confirmó la muerte de cinco personas en accidentes de tráfico en Francia.

A pesar de las duras condiciones, los turistas y los residentes disfrutaron de la rara visión de un París cubierto de nieve, y algunos aprovecharon la oportunidad para esquiar por las pistas de Montmartre y por los jardines del Campo de Marte, bajo la Torre Eiffel.

La gente agarró trineos e incluso bolsas de plástico para deslizarse por cualquier pendiente que pudiera encontrar.

“Es excepcional, es increíble. Es magnífico y lo estamos disfrutando. También nos encontramos con muchos turistas y se ven muy felices”, dijo a Reuters Pierre, un parisino que admiraba el paisaje nevado.

En España, la nieve y el frío provocaron la suspensión de una línea de tren de cercanías cerca de Madrid y afectaron a más de 40 carreteras.

Las fuertes nevadas y lluvias de la noche causaron interrupciones en el transporte público en los Balcanes occidentales. En la ciudad de Knin, en el noroeste de Croacia, los pasajeros quedaron atrapados en un tren durante más de 12 horas tras la caída de árboles sobre las vías.

Algunas ciudades del este de Bosnia y del oeste de Serbia declararon situaciones de emergencia tras cortes de electricidad y agua.

En Polonia, las escuelas de muchas regiones cerraron debido a la nieve y algunas adoptaron clases a distancia, mientras que en Hungría fuertes nevadas afectaron las carreteras y retrasaron trenes y autobuses.