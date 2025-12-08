Despliega Polonia de manera preventiva aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania

BERLÍN- Polonia desplegó el sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.

“Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco”, señaló el mensaje, publicado de madrugada.

TE PUEDE INTERESAR: En la guerra contra Rusia, ucranianas asumen roles de combate a medida que la tecnología cambia el campo de batalla

“De acuerdo con los procedimientos aplicables, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas movilizó las fuerzas y los recursos necesarios a su disposición. Se desplegaron aviones de combate y se pusieron en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar”, continuó.

No obstante, el Mando Operativo polaco destacó que estas acciones tienen un carácter puramente “preventivo” y tienen el fin de “asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas”.

Ucrania informa de un ataque combinado ruso

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso combinado contra diversas partes del país, que ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos seis civiles heridos.