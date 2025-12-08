Despliega Polonia de manera preventiva aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania

/ 8 diciembre 2025
    Despliega Polonia de manera preventiva aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania
    Edificios residenciales destruidos después de los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 6 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration

El Mando Operativo polaco resaltó que estas acciones tienen el fin de “asegurar y proteger el espacio aéreo”

BERLÍN- Polonia desplegó el sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.

“Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco”, señaló el mensaje, publicado de madrugada.

“De acuerdo con los procedimientos aplicables, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas movilizó las fuerzas y los recursos necesarios a su disposición. Se desplegaron aviones de combate y se pusieron en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar”, continuó.

No obstante, el Mando Operativo polaco destacó que estas acciones tienen un carácter puramente “preventivo” y tienen el fin de “asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas”.

Ucrania informa de un ataque combinado ruso

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso combinado contra diversas partes del país, que ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos seis civiles heridos.

$!Un rescatista ucraniano extinguiendo un incendio después de ataques con misiles y drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 6 de diciembre de 2025.
Un rescatista ucraniano extinguiendo un incendio después de ataques con misiles y drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 6 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration

En la región capitalina de Kiev, tres personas fueron heridas en ataques contra tres distritos, informó el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren, y, en la localidad de Novi Petrivtski, un almacén y tres camiones.

En la región central de Dnipropetrovsk, tres civiles heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional.

En Cherníguiv, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informó el Servicio de Emergencias del Estado

En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones desató un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde Ihor Polishchuk en Telegram.

