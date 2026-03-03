Afirma ONG que han muerto 700 civiles iraníes en ataques de Trump e Israel, hasta el momento

Internacional
/ 3 marzo 2026
    Afirma ONG que han muerto 700 civiles iraníes en ataques de Trump e Israel, hasta el momento
    Iraníes inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía alcanzada por un ataque aéreo en Teherán, Irán. AP
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Trump afirma que la guerra podría durar semanas o incluso más

Drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Riad mientras Teherán continuaba lanzando oleadas de ataques de represalia en el Golfo e Israel, mientras soldados israelíes comenzaban a operar en el sur del Líbano en el cuarto día de una guerra cada vez más regional en el Medio Oriente.

Un apagón casi total de internet dificulta enormemente la verificación de las muertes de civiles.

TE PUEDE INTERESAR: Israel bombardea a los principales mulás de Irán mientras cuentan los votos para el próximo líder supremo

Sin embargo, la agencia de noticias Human Rights Activists, una ONG estadounidense dedicada a los derechos humanos en Irán, afirma que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han matado al menos a 742 civiles, incluidos 176 niños, y cientos de casos más están siendo revisados.

Por otra parte, la Media Luna Roja iraní informó de 787 muertos y la organización noruega Hengaw indicó que su recuento de muertos fue de al menos 1500, incluidos 200 civiles y 1300 militares iraníes. Es probable que las cifras aumenten.

Donald Trump declaró el lunes que se había proyectado que la campaña estadounidense duraría de cuatro a cinco semanas, pero que podría extenderse mucho más.

El Departamento de Estado estadounidense ha instado a los estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ante el agravamiento del conflicto.

