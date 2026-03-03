Israel bombardea a los principales mulás de Irán mientras cuentan los votos para el próximo líder supremo

    El ataque se produjo justo cuando la fuerza aérea israelí desplegó alrededor de 100 aviones de combate para lanzar más de 250 bombas sobre un “complejo de liderazgo” en Teherán, ubicado al norte de Qom. AP

El ataque se produjo justo cuando los mulás estaban contando los votos para nombrar al próximo líder supremo

La fuerza aérea israelí atacó el martes una importante reunión iraní donde los principales clérigos de Teherán se habían reunido para seleccionar un reemplazo para el asesinado ayatolá Ali Khamenei, según varios informes.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos de alto rango, estaba reunida en la ciudad santa de Qom cuando un ataque aéreo alcanzó su edificio durante la noche, informó el Times of Israel.

El ataque se produjo justo cuando los mulás estaban contando los votos para nombrar al próximo líder supremo, según Fox News.

Aún no está claro cuántos miembros de la asamblea asistían a la votación cuando el edificio fue alcanzado.

Un vídeo y fotografías no verificados de Qom supuestamente muestran el edificio que albergaba a los líderes iraníes en ruinas totales tras la explosión.

El ataque se produjo justo cuando la fuerza aérea israelí desplegó alrededor de 100 aviones de combate para lanzar más de 250 bombas sobre un “complejo de liderazgo” en Teherán, ubicado al norte de Qom.

El ataque tuvo como objetivo la oficina presidencial de Teherán, la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y complejos utilizados por el liderazgo y el ejército de Irán, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“El complejo de liderazgo del régimen terrorista es uno de los activos más seguros de Irán y se extiende por muchas calles en el corazón de Teherán”, dijeron las FDI en un comunicado.

