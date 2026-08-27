Agente del ICE acusado por tiroteo en Minneapolis queda libre en Texas tras rechazo de extradición

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    Agente del ICE acusado por tiroteo en Minneapolis queda libre en Texas tras rechazo de extradición
    Se acusa a Castro de haber disparado un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna. AP.

Christian Castro fue liberado al amanecer de un centro de detención en Brownsville

BROWNSVILLE— Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acusado de dispararle a un hombre y mentir al respecto durante la ofensiva migratoria en Minneapolis fue liberado de una cárcel de Texas el jueves, después de que un juez se negó a ordenar su regreso a Minnesota.

Christian Castro hizo un gesto con la mano hacia unos pocos camarógrafos y un reportero que lo rodeaban y rápidamente se subió a un SUV que se alejó.

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Un día antes, el juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. escribió en una orden que no podía impedir que un jefe de policía del condado liberara a Castro ni ordenar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firmara su orden de extradición.

Castro enfrenta cargos en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito en el tiroteo del 14 de enero en el que resultó herido Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años.

Castro está acusado de disparar a través de la puerta de una casa y los fiscales sostienen que Castro también acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala para nieve.

Después de que un juez de Minnesota emitió en mayo una orden de arresto a nivel nacional contra Castro, las autoridades —incluida la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota— lo detuvieron en el condado de Cameron el 29 de mayo. Las autoridades de Minnesota han solicitado su extradición desde su arresto, pero permaneció bajo custodia en Brownsville, una ciudad fronteriza con México.

Según la ley de Texas y en ausencia de extradición, Castro debía ser liberado tras 90 días de detención, lo que ocurrió el jueves.

CASTRO PODRÍA HUIR A MÉXICO, AFIRMAN

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó la semana pasada una solicitud de orden de restricción temporal para bloquear la liberación de Castro u ordenar su regreso a Minnesota.

Abbott espera una investigación interna del estado sobre Castro

Abogados de Texas argumentaron el martes que el juez no podía pronunciarse sobre una decisión que aún está pendiente. Abbott no ha rechazado la extradición. En cambio, está esperando el resultado de una investigación interna del estado que evalúa si Castro era legalmente un “fugitivo” conforme a la Cláusula de Extradición, dijeron los abogados.

El juez escribió en la orden del miércoles que el tribunal todavía no podía intervenir.

“El Tribunal concluye que carece de jurisdicción sobre la materia porque el caso no está listo para ser resuelto”, decía la orden. “Minnesota no puede basar sus causas de acción en la alegación de que el gobernador Abbott podría violar esas facultades en el futuro; debe demostrar que ya se ha producido una violación”.

El juez señaló en su orden que las leyes de extradición no establecen cuánto tiempo puede tardar el gobernador de Texas en tomar esa decisión.

Abbott dijo la semana pasada que no respondería a la solicitud de extradición, citando la investigación en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, que el presidente Donald Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria allí.

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