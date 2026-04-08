Agentes del ICE balean y hieren a un hombre durante un arresto migratorio en California

Un hombre resultó herido de bala, luego de que Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dispararan contra él en el centro de California mientras intentaban arrestarlo.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el sospechoso, Carlos Iván Mendoza Hernández, está buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio.

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El abogado Patrick Kolasinski, quien representa a Mendoza y a su familia, cuestionó esa versión y afirmó que las autoridades podrían haberlo confundido con otra persona de nombre similar.

Kolasinski manifestó que su cliente trabaja como obrero, realizando rehabilitación de daños por incendios. Añadió que tiene una hija de 2 años y está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en Patterson, una ciudad a unos 74 millas (119.09 kilómetros) al sureste de San Francisco.

De acuerdo a las imágenes de una cámara en un vehículo obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido a un costado de una carretera.

Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando a un vehículo detrás de él.

Se observó que los agentes tenían sus armas desenfundadas y apuntaban al auto, no obstante, el conductor avanzó hacia donde estaban los hombres y giró bruscamente, pasando por encima del separador central de la vía.

El video no tiene sonido y no está claro cuándo se hicieron los disparos ni si se dijeron palabras.

La policía del condado Stanislaus indicó que no participó en el incidente y que el FBI encabeza la investigación.