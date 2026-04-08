Agentes del ICE balean y hieren a un hombre durante un arresto migratorio en California

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Internacional
/ 8 abril 2026
    Agentes del ICE balean y hieren a un hombre durante un arresto migratorio en California
    El hombre de nombre Carlos Mendoza resultó herido y fue trasladado a un hospital, informaron funcionarios, pero se encontraba estable ESPECIAL.

Alegaron que hicieron disparos defensivos contra el sospechoso después de que este intentó atropellar con su auto a uno de los agentes

Un hombre resultó herido de bala, luego de que Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dispararan contra él en el centro de California mientras intentaban arrestarlo.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el sospechoso, Carlos Iván Mendoza Hernández, está buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio.

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El abogado Patrick Kolasinski, quien representa a Mendoza y a su familia, cuestionó esa versión y afirmó que las autoridades podrían haberlo confundido con otra persona de nombre similar.

Kolasinski manifestó que su cliente trabaja como obrero, realizando rehabilitación de daños por incendios. Añadió que tiene una hija de 2 años y está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en Patterson, una ciudad a unos 74 millas (119.09 kilómetros) al sureste de San Francisco.

De acuerdo a las imágenes de una cámara en un vehículo obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido a un costado de una carretera.

Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando a un vehículo detrás de él.

Se observó que los agentes tenían sus armas desenfundadas y apuntaban al auto, no obstante, el conductor avanzó hacia donde estaban los hombres y giró bruscamente, pasando por encima del separador central de la vía.

El video no tiene sonido y no está claro cuándo se hicieron los disparos ni si se dijeron palabras.

La policía del condado Stanislaus indicó que no participó en el incidente y que el FBI encabeza la investigación.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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