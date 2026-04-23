Ahmad Vahidi es el general en la sombra que realmente dirige Irán, y el mayor obstáculo de Trump para la paz

Según los analistas, el general de división Ahmad Vahidi, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán , ha movilizado a su círculo íntimo para tomar el control de la respuesta militar y del equipo negociador de Irán.

Tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que sacudieron al liderazgo iraní, causando la muerte de decenas de altos funcionarios en los primeros días de la guerra, un hombre ha ascendido al poder para controlar la República Islámica desde las sombras.

Tan pronto como Vahidi, de 67 años, y sus aliados tomaron el control, Irán adoptó una postura aún más dura: los funcionarios se negaron a participar en las conversaciones de paz con Estados Unidos esta semana y Teherán intensificó los ataques contra los barcos que intentaban navegar por el estrecho de Ormuz.

Vahidi, quien está sometido a fuertes sanciones por parte de Occidente y vinculado a ataques terroristas en Argentina, representa a la facción más extremista de Irán, que ha marginado a los moderados de Teherán, incluidos aquellos que lideran las negociaciones actuales con Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos lograra llegar a un acuerdo con la delegación iraní, es posible que el equipo no tenga ninguna influencia real en Irán mientras Vahidi y sus aliados sigan al mando.

¿Quién es Ahmad Vahidi?

Vahidi había sido comandante de la Fuerza Quds, la unidad de élite de Irán, en la década de 1990, consolidando la influencia de Irán en todo Oriente Medio antes de ceder el mando al cerebro terrorista Qasem Soleimani.

A Vahidi y Soleimani se les suele atribuir el mérito de haber sentado las bases para el florecimiento en el extranjero de los grupos terroristas afines a Irán, incluido el grupo terrorista Hezbolá en el Líbano.

A diferencia de los dos últimos jefes de la Guardia Revolucionaria Islámica, Vahidi formó parte de la maquinaria política de Irán, desempeñando altos cargos y ejerciendo como ministro de Defensa y ministro del Interior en dos administraciones.

El experimentado comandante militar y político fue nombrado subcomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica el pasado mes de diciembre por el fallecido Líder Supremo Ali Khamenei.

Tras la muerte de Khamenei y del exjefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, Vahidi ascendió a la cima de la fuerza paramilitar de Irán.

¿Quién está realmente al mando en Irán?

Tras la muerte de Khamenei, Vahidi presionó para que su hijo, Mojtaba Khamenei, de escaso éxito, fuera su sucesor, a pesar de los informes que indicaban que el ayatolá asesinado nunca lo había querido al mando.

Tras las heridas sufridas por Mojtaba en los ataques del 28 de febrero y su ausencia en público, resulta evidente que el nuevo líder supremo no es más que una herramienta de los verdaderos jefes del régimen, declaró Khosro Isfahani, director de investigación del centro de estudios Unión Nacional para la Democracia en Irán, con sede en Washington.

«Si Mojtaba está vivo, y eso es una gran incógnita, no es más que una marioneta. Es el primer líder supremo generado por IA en la historia de la humanidad», declaró Isfahani a The Post, haciendo referencia a las fotos falsas que el régimen había publicado de Mojtaba tras su nombramiento.

“No tiene capital político, ni apoyo público, ni influencia alguna en la toma de decisiones. El régimen le ha atribuido y seguirá atribuyéndole declaraciones”, añadió Isfahani.

Usurpando el equipo negociador de Irán

El control que Vahidi ejercía sobre el equipo negociador de Irán se hizo evidente cuando, a principios de este mes, logró incorporar a la delegación a Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y veterano de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Zolghadr fue enviado específicamente para asegurarse de que la delegación siguiera las órdenes intransigentes de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El secretario de seguridad demostró ser capaz de hacer precisamente eso cuando denunció al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, después de que el diplomático supuestamente sugiriera que Irán estaba dispuesto a hacer concesiones durante la primera ronda de conversaciones de paz.

“Zolghadr envió una queja a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica, casi con toda seguridad incluyendo a Vahidi, alegando que Araghchi se había extralimitado en sus funciones durante las negociaciones al mostrarse flexible con respecto al apoyo de Irán al Eje de la Resistencia”, declaró el ISW sobre las conversaciones de paz iniciales.

“La ira de Zolghadr provocó que altos dirigentes de Teherán, incluido Hossein Taeb, exjefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y miembro de larga data del círculo íntimo de Mojtaba, hicieran regresar a Teherán a la delegación negociadora”, agregó el centro de estudios.

La delegación iraní aún no ha regresado a Pakistán para continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos, lo que sugiere que la alianza entre Vahidi y Zolghadr sigue dominando Irán.

La estrategia iraní del policía bueno y el policía malo

Dado que aún no se han reanudado las conversaciones de paz con Irán, Khosro afirmó que Irán se aferra a su táctica del “policía bueno/policía malo”, en la que Vahidi desempeña el papel de policía malo, mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, hace el de policía bueno.

Según se informa, Ghalibaf encabeza la delegación iraní junto con Araghchi, pero el pasado del orador sugiere que sigue siendo de la misma calaña que Vahidi, dijo Khosro.

“Un estudio comparativo de los dos actores clave en este ámbito, Vahidi y Ghalibaf, muestra que ascendieron juntos en las filas de la Guardia Revolucionaria Islámica y que históricamente han defendido políticas y estrategias idénticas”, señaló.

Vínculos con el terrorismo en el extranjero, represión brutalVahidi figuraba entre los nueve altos funcionarios de Hezbolá e Irán acusados de ayudar a orquestar el atentado con bomba de 1994 contra el centro comunitario judío Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.

La Interpol emitió una notificación roja contra Vahidi, instando a las fuerzas del orden de todo el mundo a encontrarlo y arrestarlo, convirtiendo al comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica en un terrorista buscado internacionalmente.

Además del tristemente célebre atentado de 1994, los investigadores argentinos han vinculado a Vahidi con el atentado de 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires.

Vahidi también fue objeto de sanciones en Estados Unidos por sus vínculos con los programas nucleares y de misiles de Irán, y el jefe de la Guardia Revolucionaria se enfrenta a una segunda oleada de sanciones en 2022 tras la brutal represión de Irán contra los manifestantes por la muerte de Mahsa Amini.

La Unión Europea también impuso sanciones a Vahidi en 2022 por el uso de munición real por parte del régimen en las protestas de ese año, que dejaron casi 500 muertos, según grupos de derechos humanos.