El ejército estadounidense incauta un buque cisterna sancionado que transportaba petróleo iraní

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 abril 2026
    El ejército estadounidense incauta un buque cisterna sancionado que transportaba petróleo iraní
    El Pentágono difundió en las redes sociales imágenes de la incautación del Majestic X, junto con fotografías que muestran a tropas estadounidenses en la cubierta del buque. ESPECIAL

El Majestic X, anteriormente conocido como Phoenix, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024 por contrabandear petróleo crudo iraní

Las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero con bandera de Guyana que transportaba petróleo iraní en el Océano Índico, según confirmó el Departamento de la Guerra.

El Pentágono difundió en las redes sociales imágenes de la incautación del Majestic X, junto con fotografías que muestran a tropas estadounidenses en la cubierta del buque.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-asegura-que-iran-no-ejecutara-a-las-ocho-mujeres-despues-de-que-exigiera-su-liberacion-JB20215729

El Majestic X, anteriormente conocido como Phoenix, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024 por contrabandear petróleo crudo iraní, en violación de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que el Majestic X se encontraba en el Océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia, aproximadamente en la misma ubicación que el petrolero Tifani, incautado por Estados Unidos a principios de esta semana . El Majestic se dirigía a Zhoushan, China.

“Continuaremos con la aplicación de la ley marítima a nivel mundial para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, dijo el Pentágono el X.

“Las aguas internacionales no pueden servir de escudo a los actores sancionados. El Departamento de Guerra seguirá negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el ámbito marítimo.”

El anuncio del jueves se produce un día después de que Irán atacara tres buques de carga en el estrecho de Ormuz, capturando dos de ellos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles por la tarde a Fox News que la incautación de esos barcos por parte de Irán no violaba los términos del alto el fuego vigente porque, según explicó, “no se trataba de barcos estadounidenses ni israelíes, sino de dos buques internacionales”.

Irán no respondió de inmediato a la noticia de la incautación del jueves.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero, más de 30 buques han sido atacados en las aguas del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. La amenaza de ataque, el aumento de las primas de seguros y otros temores han paralizado prácticamente el tráfico marítimo en el estrecho, por donde transita el 20% del petróleo crudo y el gas natural comercializados.

El alto al fuego, implementado el 8 de abril y extendido indefinidamente por el presidente Trump el martes , se ha visto puesto a prueba por los ataques simultáneos de Estados Unidos contra barcos iraníes y los de Irán contra buques mercantes.

La segunda ronda de negociaciones que debía celebrarse en Islamabad, Pakistán, a principios de esta semana no tuvo lugar, y no está claro cuándo, o si acaso, se celebrarán nuevas conversaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia
guerra mundial

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El secreto del nuevo logo panista

El secreto del nuevo logo panista
true

A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos.

Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
El recorrido iniciará en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 19:00 horas, avanzando por la calle Juárez con la participación de tunas universitarias que ambientarán el trayecto.

Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet.

¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación
La petición del entorno de Donald Trump a la FIFA para reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026 desata una reacción diplomática inmediata y revive el debate sobre la politización del fútbol.

Trump pide a la FIFA cambiar a Irán por Italia... ‘El fútbol no pertenece a políticos’, responde Teherán