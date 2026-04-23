El ejército estadounidense incauta un buque cisterna sancionado que transportaba petróleo iraní

El Pentágono difundió en las redes sociales imágenes de la incautación del Majestic X, junto con fotografías que muestran a tropas estadounidenses en la cubierta del buque.

Las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero con bandera de Guyana que transportaba petróleo iraní en el Océano Índico, según confirmó el Departamento de la Guerra .

El Majestic X, anteriormente conocido como Phoenix, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2024 por contrabandear petróleo crudo iraní, en violación de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que el Majestic X se encontraba en el Océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia, aproximadamente en la misma ubicación que el petrolero Tifani, incautado por Estados Unidos a principios de esta semana . El Majestic se dirigía a Zhoushan, China.

“Continuaremos con la aplicación de la ley marítima a nivel mundial para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, dijo el Pentágono el X.

“Las aguas internacionales no pueden servir de escudo a los actores sancionados. El Departamento de Guerra seguirá negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el ámbito marítimo.”

El anuncio del jueves se produce un día después de que Irán atacara tres buques de carga en el estrecho de Ormuz, capturando dos de ellos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles por la tarde a Fox News que la incautación de esos barcos por parte de Irán no violaba los términos del alto el fuego vigente porque, según explicó, “no se trataba de barcos estadounidenses ni israelíes, sino de dos buques internacionales”.

Irán no respondió de inmediato a la noticia de la incautación del jueves.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero, más de 30 buques han sido atacados en las aguas del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. La amenaza de ataque, el aumento de las primas de seguros y otros temores han paralizado prácticamente el tráfico marítimo en el estrecho, por donde transita el 20% del petróleo crudo y el gas natural comercializados.

El alto al fuego, implementado el 8 de abril y extendido indefinidamente por el presidente Trump el martes , se ha visto puesto a prueba por los ataques simultáneos de Estados Unidos contra barcos iraníes y los de Irán contra buques mercantes.

La segunda ronda de negociaciones que debía celebrarse en Islamabad, Pakistán, a principios de esta semana no tuvo lugar, y no está claro cuándo, o si acaso, se celebrarán nuevas conversaciones.