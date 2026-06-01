Anthropic da su primer paso para salir a la Bolsa de Valores en EU

La empresa matriz del chatbot Claude, Anthropic, presentó de forma confidencial este primero de junio de 2026 un borrador del Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) para una propuesta de oferta pública inicial (OPI), declarando que “esto nos da la opción de salir a bolsa una vez que la SEC complete su revisión. La oferta pública inicial propuesta dependerá de las condiciones del mercado y otros factores”. La presentación del Formulario S-1 es un paso necesario para cualquier empresa que desea realizar su OPI. Contiene la descripción del negocio, estados financieros auditados, factores de riesgo, uso de los fondos de inversionistas, el número de acciones, precio estimado y tipo de acciones, organigrama y estructura de propiedad actual. Por lo tanto, es un instrumento de transparencia financiera para los inversores.

La empresa de IA precisó que “el número de acciones a ofrecer y el precio aún no han sido determinados. Este anuncio se publica conforme a la Regla 135 de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada”. Además, Anthropic mencionó que este anuncio no corresponde a una oferta de venta de valores “ni una solicitud de oferta de compra de los mismos”, especificando que cualquier oferta de compra o venta se realizará conforme a la Ley de Valores que enmarca estos procedimientos para los accionistas. ¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO? - Presentación confidencial: La empresa puede enviar un borrador privado a la SEC para una revisión preliminar sin hacerlo público todavía. - Revisión por la SEC: La SEC analiza el documento y puede solicitar correcciones o información adicional. - Presentación pública: Una vez aprobado, el S-1 se hace público y los inversores pueden consultarlo.

- Fijación de precio y fecha: Se determina el precio por acción y la fecha de salida a bolsa. - Debut en bolsa: Las acciones comienzan a cotizar en el mercado. Sin embargo, en el caso de Anthropic, la presentación confidencial del S-1 es el primer paso formal hacia una posible salida a bolsa, aunque aún no garantiza que esta vaya a ocurrir.

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