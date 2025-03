Al cumplirse 2 meses del segundo gobierno de Trump, la prensa enfrenta muchos desafíos

NUEVA YORK- Durante el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, la mayor preocupación de muchos periodistas era que los etiquetaran. ¿Serían ellos, o sus medios de comunicación, calificados de ser “enemigos del pueblo” o difusores de “noticias falsas” por parte del mandatario o sus simpatizantes?

Ahora enfrentan a un Trump más asertivo. En dos meses, una oleada de acciones por parte del nuevo gobierno tiene a los periodistas en vilo.

Demandas. Una Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que ahora es más agresiva. Un intento por controlar al cuerpo de prensa que cubre al presidente, lo que provocó que The Associated Press impugnara. La emisora Voice of America desmantelada. Datos públicos retirados de sitios web. Y ataques intensificados otra vez.

“Es muy claro lo que está ocurriendo: el gobierno de Trump está en una campaña para hacer todo lo que pueda con objeto de socavar y obstruir al periodismo en Estados Unidos”, explicó Bill Grueskin, profesor de periodismo en la Universidad de Columbia.

“En realidad no se parece en nada a lo que vimos en 2017”, agregó. “No es que (en esa época) no hubiera esfuerzos para desacreditar a la prensa, y no es que no hubiera cosas que la prensa hizo para desacreditarse a sí misma”.

SIMPATIZANTES DE TRUMP DICEN QU ES NECESARIO UN CAMBIO DE RUMBO

Los simpatizantes del presidente plantean que desde hace tiempo es necesario un cambio de rumbo para reflejar las nuevas formas en que los estadounidenses se informan y para contrarrestar la extralimitación de los periodistas. Encuestas han revelado una continua insatisfacción pública con los informadores, algo que ha pesado sobre el sector desde hace años.