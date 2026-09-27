Tres muertos y cuatro heridos en tiroteo en club de striptease de Detroit

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    Tres muertos y cuatro heridos en tiroteo en club de striptease de Detroit
    Dos hombres y dos mujeres fueron trasladadas en autos particulares a hospitales de la zona. ESPECIAL.

Se informó que los hechos ocurrieron en un sitio que operaba fuera del horario autorizado por las autoridades

DETROIT.-Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas cuando una discusión derivó en disparos en un club de striptease el domingo por la mañana en Detroit, informaron las autoridades.

La policía respondió al tiroteo de las 7:21 a.m. en una calle mayormente residencial y encontró a tres hombres muertos a tiros, declaró el jefe de la Policía de Detroit, Todd Bettison.

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Se cree que todas las víctimas tienen entre 20 y 30 años, indicó Bettison.

“Se produjo una pelea, se produjo un altercado y, como resultado, algunas personas decidieron resolverlo con violencia armada”, indicó Bettison en conferencia de prensa.

“Esta dirección no es nueva para el Departamento de Policía de Detroit”, añadió Bettison, precisando que la policía recibió siete llamadas a ese lugar este año. Añadió que el departamento tenía pistas, pero que no hablaría más al respecto.

Sobre el lugar del tiroteo, Bettison comentó: “Era un sitio que operaba fuera de horario. Imaginen un club de striptease. ... Lo dejaré ahí”.

La alcaldesa de Detroit, Mary Sheffield, instó a cualquier persona con información a comunicarse con las autoridades.

“Sabemos que necesitamos que más personas hablen para que se haga justicia en esta situación”, declaró Sheffield en la conferencia de prensa. “Es desgarrador y nuestra comunidad no debería sufrir este tipo de violencia”.

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