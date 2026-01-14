Al menos 32 muertos en Tailandia tras colapso de una grúa sobre un tren

BANGKOK. -Luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia, alrededor de 32 personas fallecieron, así como decenas de personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió en Nakhon Ratchasima, a unos 200 kilómetros (135 millas) al noreste de Bangkok, en una sección de un proyecto ferroviario de alta velocidad construido para conectar China con gran parte del sudeste asiático.

El ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, afirmó que ha ordenado una investigación sobre el accidente.

El Departamento de Salud Pública de la provincia informó de 32 fallecidos y 64 heridos, incluidos siete con lesiones graves. No obstante, aún había tres pasajeros desaparecidos entre los 171 que se cree iban a bordo del tren.

Las autoridades dijeron que la grúa se estaba utilizando para construir un tramo elevado del ferrocarril cuando cayó mientras el tren viajaba desde la capital, Bangkok, hacia la provincia de Ubon Ratchathani, lo que provocó su descarrilamiento.

De acuerdo al Departamento de Transporte Ferroviario de Tailandia indicó que la grúa era lo que se llama una grúa de lanzamiento, una estructura autoportante con patas verticales que generalmente se desplaza sobre rieles o ruedas para moverse junto con el proyecto de construcción que abarca. Estas grúas se utilizan a menudo para ayudar a construir carreteras elevadas.

Tras los hechos un video fue difundido por la emisora pública ThaiPBS que mostraba rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, algunos de ellos con agujeros abiertos en sus lados. Esparcidas a lo largo de la vía se veían lo que parecían secciones de la grúa.

“Cuando el polvo se asentó, vi la parte superior del vagón del tren. Escuché a la gente gritar ‘¡salven a los niños primero!’”, dijo. “Un conductor sacó a la gente. Vi que sacaban a muchas personas. La gente de la tienda de allí también salió corriendo para ayudar”, dijo Samai Teechantuek, de 62 años de edad.

El tramo elevado afectado forma parte de un proyecto ferroviario tailandés-chino de alta velocidad que conecta la capital nacional, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, que limita con Laos.

El proyecto de dos etapas tiene un costo total de inversión de más de 520 mil millones de baht, es decir unos 16 mil 800 millones de dólares y está asociado con un ambicioso plan para conectar China con el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

La sección donde ocurrió el accidente tenía un presupuesto de más de 179 mil millones de baht, unos 5 mil 700 millones de dólares y, según sus planes originales, se esperaba que comenzara a operar en 2027.

Fue en el mes de agosto de 2024, que un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores. Se cree que las fuertes lluvias de los días previos fueron un factor en el colapso.