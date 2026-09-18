Alerta António Guterres sobre un mundo dividido y un Consejo de Seguridad paralizado

NACIONES UNIDAS- El mundo está profundamente dividido y el órgano más poderoso de la ONU está paralizado cuando se trata de poner fin a los conflictos. Pero hay una vía para avanzar. Eso afirma el máximo funcionario de las Naciones Unidas. Al acercarse el final de su mandato a fin de año tras casi una década, el secretario general de la ONU, António Guterres, conocido por sus sombríos discursos sobre el estado del planeta, dijo que encuentra esperanza y posibilidades en los próximos años. Pero advierte que eso solo será posible si los gobiernos del mundo por fin pueden cooperar para frenar los conflictos, revertir la desigualdad y afrontar el arrollador avance de la inteligencia artificial. “Creo en una serie de cosas fundamentales que deben hacerse y que deben ocurrir para que el mundo sea mejor, y estoy decidido a luchar para que esas cosas sucedan”, declaró Guterres a The Associated Press en una entrevista en profundidad, cuatro días antes de que los líderes mundiales se reúnan para su encuentro anual en la Asamblea General de la ONU.

Su mensaje a los líderes y ministros de los 193 países miembros de la ONU que acudirán a la sede del organismo fue directo: deben analizar muy seriamente el hecho de que el mundo enfrenta al menos tres problemas existenciales: una inteligencia artificial desbocada, un cambio climático acelerado y una creciente desigualdad que está convirtiéndose en un importante motor de inestabilidad y conflicto. Guterres también advirtió que la “enorme división geopolítica” y la parálisis en el Consejo de Seguridad han creado un entorno de impunidad, en el que países poderosos desafían el derecho internacional y la Carta de la ONU. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos, ambos miembros del consejo con poder de veto, son ejemplos. “Muchos países dicen: ‘Si las superpotencias pueden violar la ley, ¿por qué nosotros no?’”, señaló el secretario general. “Y entonces, lo que vemos en todo el mundo son cada vez más situaciones en las que a los países simplemente no les importa. Hacen lo que quieren, sabiendo que habrá impunidad total”. EL COMPORTAMIENTO DE LAS NACIONES ECHA LEÑA AL FUEGO, AFIRMA Las violaciones y la impunidad han provocado muerte y una enorme destrucción, sostuvo, y la combinación de la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto generalizado en Oriente Medio tiene “un impacto dramático” en la economía mundial. Los precios de los alimentos y la energía están al alza, las tasas de interés aumentan y los países en desarrollo enfrentan enormes dificultades para responder a las necesidades de su población. Manifestó su esperanza de que estos problemas obliguen a la gente a darse cuenta de que los obstáculos no pueden eliminarse en solitario y que se requiere cooperación internacional. Eso es especialmente cierto, añadió, en lo relativo a las reformas de las instituciones creadas por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: la ONU, en especial el Consejo de Seguridad, y las principales instituciones financieras mundiales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Deben reformarse a fondo para reflejar las realidades del mundo del siglo XXI, donde surgen economías y potencias emergentes, dijo, y su importancia debe verse reflejada en las instituciones globales.

Como jefe de la ONU, el secretario general no tiene un ejército, ni un servicio de inteligencia y tampoco mucho dinero. Pero, según Guterres, cuenta con dos poderes: pronunciarse sobre asuntos globales y convocar a las naciones del mundo. Debido a las divisiones geopolíticas, el secretario general afirmó que las Naciones Unidas no tienen “capacidad de presión” para promover la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Pero indicó que ha sido firme al defender la Carta de la ONU y la integridad territorial de los países, y al condenar “horribles violaciones de los derechos humanos”. Condenó el ataque “intolerable” de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, y también condenó “la horrible situación que Israel ha creado en Gaza, con niveles de muerte y destrucción que no tienen paralelo en la historia de las Naciones Unidas”. La ONU no está “en un enfoque transaccional de la política”, subrayó. Debe ser “una referencia de valores y principios para todo el mundo, porque alguien debe afirmar que la ley de la fuerza no puede prevalecer sobre la fuerza de la ley”.

“Eso, por supuesto, a veces limita nuestra capacidad de negociar un acuerdo porque una de las partes es un infractor evidente que no quiere escuchar la verdad. Pero eso nunca, nunca hará que nos apartemos de los valores en los que debe basarse una sociedad civilizada”, afirmó el jefe de la ONU. LA REVOLUCIÓN DE IA CERNIRÁ SOBRE LA REUNIÓN DE LÍDERES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, SEÑALA Seguramente, el encuentro mundial de este año también pondrá el foco de atención en el futuro de la ONU y en la amenaza de que la IA se salga del control humano. Guterres ha pedido la cooperación internacional y salvaguardas para la IA, a la que calificó como “un problema universal”. Para abordar el creciente problema, sostuvo que los países que desarrollan IA con “mayor capacidad” deberían intercambiar información, establecer mecanismos de transparencia, fijar ciertas salvaguardas y “ayudar a crear lo que idealmente sería un mecanismo multilateral para garantizar que se puedan evitar los riesgos”.

En cuanto a las Naciones Unidas, la institución enfrenta serios problemas financieros, en gran medida debido a que Estados Unidos no ha pagado miles de millones de dólares a su presupuesto ordinario de funcionamiento y al presupuesto separado para las extensas operaciones de mantenimiento de la paz del organismo. Pero ha evitado un colapso financiero y está inmersa en importantes reformas, que la administración Trump ha impulsado. Incluso con menos recursos, dijo Guterres, la ONU ha podido mantener sus actividades, “y creo que demostramos que tenemos el mejor control del gasto público de cualquier organización de cualquier país del mundo”. Guterres ha tratado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante casi seis de sus 10 años al frente de la institución, y recalcó la importancia de la relación entre Washington y la ONU, que, según dijo, a veces ha sido difícil y otras veces más fácil. Ahora, indicó, la ONU coopera con Estados Unidos en negociaciones de paz en el Sáhara Occidental y en otras partes del mundo. Cuando se reúna con Trump el martes, el día de apertura del encuentro mundial, Guterres dijo que planea plantear la paz en Ucrania y en Oriente Medio, “y espero que estos dos objetivos puedan unir los esfuerzos no solo de Estados Unidos y la ONU, sino de toda la comunidad internacional”.