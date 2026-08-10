Un estadista de Uganda se postula para ser el próximo secretario general de la ONU

Respaldado por Uganda, Olara Otunnu viajará en Nueva York “para reunirse con delegaciones y entablar un diálogo interactivo” con la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, indicó Adonia Ayebare, representante permanente de Uganda ante la ONU.

Un estadista ugandés está en la contienda para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas , el más reciente aspirante en un concurso que incluye a otros seis que quieren suceder a António Guterres a finales de este año.

Ayebare explicó que Otunnu tuvo que recibir asistencia para la visa, ya que actualmente los ugandeses tienen prohibida la entrada a Estados Unidos como parte de medidas para prevenir la propagación del ébola.

Otunnu, de 75 años, es un veterano del sistema de la ONU que está retirado desde que se postuló sin éxito a la presidencia de Uganda en 2011.

En su momento fue considerado uno de los favoritos para reemplazar al egipcio Boutros-Boutros Ghali como secretario general de la ONU en 1997, pero fue bloqueado por las autoridades ugandesas que ahora le han nominado. Entonces presidente del International Peace Institute en Nueva York, Otunnu no mantenía buenas relaciones con el gobierno del presidente Yoweri Museveni. El ghanés Kofi Annan obtuvo el cargo.

Annan nombró a Otunnu subsecretario general de la ONU y su representante especial para niños y conflictos armados. Otunnu desempeñó ese cargo entre 1997 y 2005, el año en que ganó el Premio de la Paz de Sydney por “sus incansables esfuerzos para proteger a los niños en tiempos de guerra y su promoción de medidas para la sanación y la reintegración social de los niños tras los conflictos”.

¿QUIÉN ES OLARA OTUNNU?

Formado en Oxford y en la Facultad de Derecho de Harvard, fue representante de Uganda ante la ONU entre 1980 y 1985, y durante un año se desempeñó como presidente del Consejo de Seguridad. También fue brevemente ministro de Relaciones Exteriores de Uganda en la década de 1980. En Uganda es ampliamente respetado como un estadista veterano.

“Aunque la ONU ahora está ocupada con una serie de asuntos en todos los frentes, el mandato único más importante para la ONU sigue siendo el tema de la paz y la seguridad”, declaró Otunnu a periodistas la semana pasada.

Señaló que, como presidente del Consejo de Seguridad, diseñó el sistema de votación indicativa, que aún se utiliza como la llamada Fórmula Otunnu, aplicada por primera vez con la selección en 1981 del peruano Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de la ONU.

Aun así, sigue sin estar claro por qué Uganda nominó a Otunnu varias semanas después de que otros candidatos comenzaran sus audiciones para el cargo.

ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA OTUNNU HACIA LA ONU

Un obstáculo adicional para Otunnu es que el puesto de secretario general tiende a rotar por región como tradición, y este año le corresponde a América Latina. Pero no existe un impedimento formal para candidatos de otras regiones y no hay un claro favorito.

“Otunnu es el candidato sorpresa. Es un candidato seguro. Si el principal candidato latinoamericano es vetado, él será el candidato de respaldo”, afirmó Izama, analista ugandés del centro de pensamiento Fanaka Kwawote.

Entre otros que buscan reemplazar a Guterres figuran el senegalés Macky Sall, la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa y la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett.