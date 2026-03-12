Clausura Conagua cuatro pozos de agua ilegales, en Nuevo León
En las acciones de inspección también clausuró y retuvo dos equipos de perforación
Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cuatro pozos clandestinos y aseguró dos equipos de perforación en los municipios de Montemorelos y Cadereyta, Nuevo León.
La dependencia federal informó que intensificó los operativos contra le perforación ilegal de pozos en Nuevo León en el marco del programa nacional de reordenamiento de concesiones de agua impulsado por el gobierno federal.
“Personal del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) realizó inspecciones en la zona citrícola y en el área metropolitana de Monterrey, donde detectó trabajos de perforación de pozos para extracción de aguas nacionales sin contar con los permisos correspondientes”, precisó
Indicó que como resultado de los operativos, fueron clausurados y retenidos dos equipos de perforación que operaban ilegalmente en el municipio de Montemorelos, al sureste del cruce de la Carretera 35 Libramiento a Linares, uno de ellos dentro de la zona federal del Río Pilón.
También derivado de denuncias ciudadanas se logró la localización y clausura de cuatro pozos perforados de manera clandestina en el ejido Rancho Viejo, en Cadereyta Jiménez.
“Estamos actuando con firmeza para detener la extracción ilegal de agua y proteger los acuíferos del país. El aprovechamiento del recurso hídrico debe realizarse dentro de la legalidad para garantizar su disponibilidad para la población”, señaló Luis Carlos Alatorre Cejudo, director General del OCRB.
La dependencia federal informó que iniciará los procedimientos administrativos sancionatorios que puedan derivar en multas económicas y la destrucción de las obras ilegales, conforme a lo establecido en la NOM 004-CONAGUA-1996.