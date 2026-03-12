$!Clausura Conagua cuatro pozos de agua ilegales, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cuatro pozos clandestinos y aseguró dos equipos de perforación en los municipios de Montemorelos y Cadereyta, Nuevo León.

La dependencia federal informó que intensificó los operativos contra le perforación ilegal de pozos en Nuevo León en el marco del programa nacional de reordenamiento de concesiones de agua impulsado por el gobierno federal.

“Personal del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) realizó inspecciones en la zona citrícola y en el área metropolitana de Monterrey, donde detectó trabajos de perforación de pozos para extracción de aguas nacionales sin contar con los permisos correspondientes”, precisó

TE PUEDE INTERESAR: Polvo proveniente de Coahuila y sur de Texas contaminará aire de Nuevo León