$!Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Samuel “N”, identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). La captura se realizó durante un operativo conjunto en Culiacán con la participación de diversas instituciones de seguridad mexicanas y en coordinación con autoridades de Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: FBI confirma captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; era uno de los más buscados por asesinato en EU De acuerdo con el funcionario, el FBI ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que permitiera localizar y detener al sospechoso. A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch informó: “En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @INAMI_mx, detuvieron a Samuel ‘N’, uno de los fugitivos más buscados por el @FBI en Washington, por el que se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura”.

REALIZAN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL PARA CAPTURAR A SAMUEL RAMÍREZ JR. El operativo se llevó a cabo con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia SSPC. También colaboró el Instituto Nacional de Migración en el proceso de localización y aseguramiento del individuo. Las autoridades señalaron que la detención forma parte de los mecanismos de cooperación internacional entre México y Estados Unidos para la localización de personas buscadas por delitos graves. SAMUEL RAMÍREZ JR. ENFRENTA ACUSACIONES POR DOBLE FEMINICIDIO EN ESTADOS UNIDOS De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por el FBI, Samuel Ramírez Jr. era buscado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el establecimiento Stars Bar and Grill, ubicado en Federal Way. En el mismo incidente, una tercera persona resultó herida tras un tiroteo registrado en el lugar. Según la información del FBI, después de los hechos Ramírez habría huido inicialmente a Lake Havasu City y posteriormente fue trasladado a Tijuana el 23 de mayo de 2023.

GIRAN EN 2023 ÓRDENES DE ARRESTO CONTRA SAMUEL RAMÍREZ EN ESTADOS UNIDOS El 24 de mayo de 2023, el Tribunal Superior del Condado de King, en el estado de Washington, emitió una orden de arresto contra Ramírez Jr. tras ser acusado de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado e intento de homicidio en primer grado. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, con sede en Seattle, emitió una orden federal de arresto por el delito de fuga ilegal para evadir el procesamiento. FBI CONFIRMA CAPTURA Y TRASLADO DE SAMUEL RAMÍREZ JR. A ESTADOS UNIDOS El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención mediante un mensaje difundido en su cuenta de X. “CAPTURADO: Otro de los más buscados por el FBI: Samuel Ramírez Jr., aprehendido en Sinaloa, México. Ramírez estuvo prófugo durante casi tres años por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres el 21 de mayo de 2023”, publicó. El funcionario agregó: “Tras los presuntos asesinatos, se cree que huyó del país. Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y se emitió una orden de arresto federal el 14 de noviembre de 2025”. KASH PATEL INFORMA ENTREGA DE SAMUEL RAMÍREZ JR. A AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES Kash Patel informó que, tras su detención en México, Ramírez fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial correspondiente. “Hace unas horas, Ramírez regresó de México a Estados Unidos y aterrizó en Seattle, detenido por la Policía de Federal Way, donde enfrentará la justicia”, escribió. En el mismo mensaje, el director del FBI señaló: “Este es otro objetivo de alto valor y muy buscado capturado bajo esta orden del FBI and @TheJusticeDept con el liderazgo del presidente Trump”.

TE PUEDE INTERESAR: FGR confirma detención de ‘El Chihuas’, presunto homicida del exgobernador de Colima DIRECTOR DEL FBI RECONOCE COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES MEXICANAS Y ESTADOUNIDENSES El director del FBI también agradeció la colaboración de autoridades mexicanas y estadounidenses en el proceso de detención. “Un agradecimiento especial a la Agregaduría Legal del FBI en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Washington por su colaboración en la coordinación del arresto”, indicó. La detención se suma a las acciones de cooperación bilateral entre agencias de seguridad para la localización de personas buscadas por delitos graves.

