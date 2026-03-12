Atribuye Rocío Nahle derrame de crudo a embarcación petrolera privada

México
/ 12 marzo 2026
    Atribuye Rocío Nahle derrame de crudo a embarcación petrolera privada
    Organizaciones advirtieron sobre la muerte de especies como tortugas y manatíes y riesgos para familias pesqueras. CUARTOSCURO

La gobernadora de Veracruz descartó responsabilidad de Pemex en el derrame en costas veracruzanas que ha afectado a ocho municipios

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que el origen del crudo en las costas veracruzanas es una embarcación privada con actividades petroleras en el litoral de Tabasco.

La Mandataria estatal descartó la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el derrame que suma diez días con impactos ambientales en al menos ocho municipios de la entidad.

Indicó que según el reporte entregado por el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, el crudo provendría de una embarcación dedicada a tareas de exploración y explotación en la zona de Sánchez Magallanes.

“No teníamos la información de dónde se había originado el derrame, qué había pasado, me informó el director de Pemex que afortunadamente detectaron el origen, se contuvo y fue el derrame de un barco, de un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Pemex”, aclaró.

Nahle García refirió ante periodistas locales que la empresa responsable opera bajo esquemas de concesiones otorgadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Son estas petroleras que han hecho trabajos de exploración y explotación, que tienen contratos, de los contratos que se dieron con Enrique Peña Nieto de acuerdo a lo que establecía la ley y tuvieron asignaciones y bueno hoy estoy estamos viendo este incidente”, puntualizó la morenista al explicar que la mancha fluyó hacia territorio veracruzano debido a las corrientes marítimas del Golfo de México.

La detección del origen se logró mediante estudios de imagenología y rastreo satelital que abarcaron más de 500 kilómetros de litoral.

Pese a la hipótesis inicial de una “chapopotera” natural, las inspecciones confirmaron una fuga de origen humano. La Gobernadora afirmó que el vertido se contuvo, pero habitantes de la zona centro (Alvarado y Puerto de Veracruz) advierten que el crudo todavía alcanza sus playas.

Pobladores y pescadores de municipios como Pajapan, Catemaco y Tatahuicapan han denunciado que la contaminación alcanza ya 39 localidades, lo que ha impactado ecosistemas críticos y actividades económicas.

“Pemex también tomó la responsabilidad, también nos está ayudando a limpiar, aunque el derrame no ocurrió por parte de una plataforma o barco de Pemex”, afirmó Nahle, quien además destacó la participación de la Secretaría de Marina en las tareas de saneamiento.

Respecto a las consecuencias legales, la Mandataria señaló que la determinación de sanciones corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

“Seguramente la ASEA con esta información que les di, ya está en comunicación con la empresa petrolera”, comentó, sin revelar el nombre de la compañía privada involucrada en el desastre.

La emergencia ha movilizado a brigadas de ciudadanos que, en algunos puntos, realizan labores de limpieza sin equipo de protección adecuado ante el arribo masivo de crudo.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México han advertido sobre la muerte de especies como tortugas y manatíes, además del riesgo de salud para las familias pesqueras que dependen directamente del mar.

