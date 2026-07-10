¿Por qué los nuevos ataques plantean dudas sobre hacia dónde se dirige la guerra con Irán?

WASHINGTON- El presidente Donald Trump afirma que cree que el alto el fuego con Irán se acabó. Señala que ya no está seguro de querer un acuerdo y sostiene que Estados Unidos debería “terminar el trabajo”. Pero también insiste en que los ataques continuos no suponen un regreso a la guerra ni una intervención a largo plazo. La confusión y la incertidumbre en los mensajes contradictorios de Trump y su aprobación de ataques militares consecutivos dejan grandes interrogantes sobre hacia dónde se dirige el conflicto, apenas unas semanas después de una diplomacia difícil para alcanzar siquiera un acuerdo inicial entre los adversarios de larga data.

La retórica cambiante podría ser una estrategia para aumentar la presión sobre Teherán para que deje de atacar barcos que transportan petróleo y gas natural en el estrecho de Ormuz y ceda ante las exigencias de Estados Unidos sobre su programa nuclear, algo que Trump ya ha intentado antes. Ya sea una táctica de negociación o un indicio una escalada en los combates, los mediadores se apresuran a salvar el acuerdo provisional y los bombardeos corren el riesgo de avivar aún más las tensiones, lo que podría traer problemas a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre si los precios de la gasolina se mantienen altos. Trump advirtió que venía una nueva ronda de ataques de Estados Unidos el miércoles, incluso mientras intentaba restar importancia a las sugerencias de un regreso a una guerra a gran escala. Horas después, el ejército anunció que estaba llevando a cabo nuevos ataques contra Irán destinados a “degradar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”. “Cualquier cosa que ocurra va a ocurrir muy rápido”, dijo Trump antes. “No buscamos algo de mucho tiempo”. FUNCIONARIOS TRATAN DE SALVAR EL ALTO AL FUEGO Un funcionario regional de inteligencia involucrado en los esfuerzos de mediación dijo que el conflicto había llegado a una etapa crítica a medida que aumenta la desconfianza mutua. Pero continúan las comunicaciones de alto nivel las 24 horas para rescatar el alto el fuego, indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones entre bambalinas.

Los ministros de Exteriores de Pakistán y Qatar, así como el jefe de inteligencia de Egipto, encabezan los esfuerzos. También participan el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN que concluyó el miércoles, líderes de Arabia Saudí, añadió el funcionario. Estados Unidos está molesto por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz y acusa a Irán de dilatar las conversaciones para limitar su programa nuclear, dijo el funcionario. Las conversaciones nucleares eran un gran siguiente paso para intentar convertir el acuerdo provisional anunciado el mes pasado en un fin duradero de la guerra.

Teherán, por su parte, dice que Washington es quien está violando el acuerdo respecto al estrecho y que no está garantizando que se implemente un alto el fuego en Líbano, incluida una retirada israelí, indicó el funcionario. Michael Eisenstadt, exanalista militar de Estados Unidos que ahora dirige el Programa de Estudios Militares y de Seguridad en el Washington Institute for Near East Policy, dijo que “seguimos en modo de negociación, diga lo que diga el presidente”. “Esto es parte de negociar, y declarar que el MOU se acabó también es parte de la negociación”, manifestó Eisenstadt, en referencia al memorando de entendimiento sobre el que se construyó el alto el fuego. Trump, sin embargo, ha sido explícito en comentarios públicos, al afirmar que ha perdido interés en preservar el alto el fuego: “Creo que se acabó”, dijo. “Podemos jugar, pero no estoy seguro de que quiera hacer un acuerdo”, dijo durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y añadió que el ejército de Estados Unidos podría “simplemente terminar el trabajo”. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán, dijo que el gobierno de Trump había violado repetidamente los términos del pacto inicial, obligando al país a responder de manera apropiada. “La era del acoso y la extorsión se acabó. No conduce a nada. No cedemos”, publicó Qalibaf en X. “Probablemente los golpearemos duro de nuevo”, dice Trump Pakistán, que ayudó a negociar el alto el fuego, dijo que un conflicto renovado no está en “interés de nadie” e instó a ambas partes a cumplir sus compromisos. “No hay alternativa a un compromiso continuo, el diálogo y la diplomacia para lograr el objetivo compartido de la paz en la región”, señaló su Ministerio de Exteriores en un comunicado. Trump, no obstante, despreció a los líderes de Teherán al calificarlos de “escoria” y “gente enferma”. Apenas el mes pasado, Trump dijo que el liderazgo de Irán era “muy racional” y “agradable para negociar”, y llamó a los dirigentes del país “gente inteligente”. Al hablar en un acto en Milwaukee el miércoles, el vicepresidente JD Vance, quien encabezó los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar el acuerdo inicial con Teherán, dijo que Irán se “comportó bien durante aproximadamente una semana”. Añadió que últimamente el país había empezado a atacar el estrecho y afirmó: “Si disparan contra barcos, los vamos a reventar”. ¿PODRÍA SER OTRA TÁCTICA DE NEGOCIACIÓN? Antes de que Estados Unidos e Irán alcanzaran su primer alto el fuego de dos semanas en abril, Trump intensificó sus amenazas, prometiendo que las fuerzas estadounidenses bombardearían puentes, carreteras y plantas eléctricas iraníes. Incluso publicó en internet: “Toda una civilización morirá esta noche, para no ser traída de vuelta jamás”.