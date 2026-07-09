Alerta la NOAA que El Niño se encamina a niveles históricamente fuertes

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    Alerta la NOAA que El Niño se encamina a niveles históricamente fuertes
    Una persona camina por Washington, D.C.. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense pronosticó temperaturas de hasta 39 grados Celsius en la capital estadounidense el fin de semana pasado. EFE/EPA/Will Oliver
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Sus mayores impactos, desde sequías hasta aguaceros y olas de calor, probablemente se sentirán con más fuerza en otoño e invierno, señalaron meteorólogos

WASHINGTON- El Niño, el fenómeno climático que libera calor y provoca un aumento pronunciado de las temperaturas globales, se encamina a niveles históricamente fuertes, informó el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

En su actualización mensual, la NOAA indicó que el El Niño de este año, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo, tiene un 81% de probabilidades de volverse “muy fuerte”, la categoría más alta disponible, para el otoño. Debería ubicarse entre los Niños más intensos desde que la agencia meteorológica comenzó a registrarlos en 1950.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alerta-por-super-nino-en-2026-por-que-los-cientificos-activaron-la-vigilancia-maxima-CF19583375

Sus mayores impactos, desde sequías hasta aguaceros y olas de calor, probablemente se sentirán con más fuerza en otoño e invierno, señalaron meteorólogos.

Este El Niño, que se formó apenas el mes pasado, ya pasó rápidamente la fase débil y ahora se considera moderado, sin indicios de que su fortalecimiento vaya a desacelerarse, según el pronóstico del gobierno. Las temperaturas del océano en partes del Pacífico que ayudan a indicar la fuerza de El Niño están en máximos históricos o cerca de ellos para esta época del año, en parte porque se suma al calentamiento del océano provocado por el cambio climático causado por el ser humano, dijeron meteorólogos.

“Es bastante extremo”, afirmó Emily Becker, científica de la Universidad de Miami que trabaja con el equipo del Niño de la NOAA. “No es algo sin precedentes, pero sí muy inusual”.

Becker comentó que rivalizará con el Niño de 1997-1998, mientras que otros meteorólogos pronostican que este podría ser aún más fuerte. El Banco Mundial indicó que el Niño que comenzó en 1997 provocó 23 mil muertes en desastres meteorológicos, elevó las tasas de pobreza en algunos países y les costó a los gobiernos hasta 45 mil millones de dólares.

“Este no es un Niño cualquiera”, manifestó Daniel Swain, científico del clima de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. No solo ya está batiendo récords para esta época del año, sino que, a diferencia de los Niños intensos del pasado, se presenta sobre un considerable calentamiento de fondo debido a la quema de carbón, petróleo y gas natural. “Quizá no veremos exactamente los mismos impactos de este evento que los que hemos visto en los históricos”.

Un Niño muy fuerte, según las temperaturas del océano en partes del Pacífico, no se traduce en un clima extremo aún más intenso, pero sí hace más probables esas condiciones, explicó Becker.

Becker indicó que aumenta las probabilidades de que gran parte del sur de Estados Unidos tenga un invierno más lluvioso. También incrementa la probabilidad de condiciones invernales más cálidas en el norte de Estados Unidos y Canadá.

El Niño suele amortiguar la temporada de huracanes en el Atlántico. La Universidad Estatal de Colorado, que fue pionera en los pronósticos de la temporada de huracanes, redujo drásticamente el miércoles su predicción del número de tormentas “debido a una mayor confianza en un El Niño fuerte o muy fuerte”. Los pronosticadores prevén que la actividad general de huracanes en el Atlántico estará “muy por debajo de lo normal”.

Entre los impactos globales que se vuelven más probables figuran una Indonesia más seca y un Pacífico oriental más cálido y húmedo, señaló Becker.

“El Niño también actúa como un ‘termostato’ del clima global al liberar años de calor acumulado almacenado en el subsuelo del océano tropical del Pacífico y volcarlo en la atmósfera, donde finalmente se disipa, pero no antes de calentar mientras tanto a todo el planeta”, escribió Swain en un blog.

Muchos científicos del clima pronostican que 2027, debido al calor acumulado, romperá el récord de temperatura global máxima de 2024, establecido por el último Niño fuerte.

“Un Niño fuerte aumentaría las probabilidades de nuevos récords climáticos dramáticos en los próximos 6 a 12 meses”, afirmó Zack Labe, científico del clima en Climate Central. Podría dar una muestra de un mundo aún más cálido por venir, agregó.

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