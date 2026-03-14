Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?

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México
/ 14 marzo 2026
    Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
    El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados. NOAA

La NOAA vigila el desarrollo del fenómeno de ‘El Niño’ con intensidad histórica; activaría una temporada de ciclones violenta en las costas del Pacífico

El sistema climático global ha entrado en una fase de reordenamiento masivo. Tras un periodo de dominio de fases frías, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) oficializó este 12 de marzo el estatus de ”Vigilancia de El Niño”.

Los modelos dinámicos no solo prevén un cambio estacional, sino la formación de un ”Súper El Niño” , un evento disruptivo cuya magnitud podría rivalizar con los récords históricos de 1997 y 2015, llevando al planeta a superar nuevos umbrales térmicos hacia 2027.

https://vanguardia.com.mx/informacion/azotaran-lluvias-fuertes-en-el-sureste-vientos-intensos-en-chihuahua-y-temperaturas-de-hasta-45-c-en-el-pais-DF19581525

El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados, aunque los científicos advierten que todavía es pronto para confirmarlo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL SÚPER NIÑO?

La transición actual es inusualmente acelerada. Sensores oceánicos han detectado tres pulsos significativos de ondas de Kelvin subsuperficiales —masas de agua cálida que viajan desde Indonesia hacia América—. Este calor emergente está alterando la termoclina y modificando la corriente en chorro, lo que según la Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, actuará como un multiplicador del calentamiento global antropogénico.

Un factor crítico en este marzo de 2026 es la Oscilación Madden-Julian (OMJ). Este patrón de variabilidad tropical está actuando como el disparador final que podría consolidar la intensidad excepcional del evento para este verano.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) considera probable el desarrollo de El Niño, pero advierte que en primavera existe una fase conocida como “barrera de predicción”, cuando los modelos climáticos son menos precisos.

Los modelos actuales muestran escenarios que van desde un evento débil hasta uno muy fuerte, por lo que las previsiones podrían ajustarse en los próximos meses.

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¿QUÉ ES EL SÚPER NIÑO?
El fenómeno ocurre cuando una extensa zona del Pacífico ecuatorial se calienta más de 2°C por encima de lo normal.

Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica global y puede provocar:
• Olas de calor más intensas
• Cambios en lluvias y sequías
• Alteraciones en temporadas de huracanes
• Temperaturas globales récord

Los efectos pueden sentirse en distintas regiones del planeta durante meses o incluso más de un año.

POSIBLE IMPACTO EN MÉXICO DEL SÚPER NIÑO
Para la seguridad nacional, El Niño representa un desafío multidimensional que altera la logística y la economía básica.

Mientras en el Atlántico el viento reduce la formación de ciclones, en el Pacífico oriental las condiciones se vuelven violentas. Se espera una temporada de huracanes más activa, con procesos de intensificación rápida que reducen la ventana de preparación para estados como Jalisco, Nayarit y Baja California.

El Súper El Niño amenaza con retrasar las siembras del ciclo primavera-verano, poniendo en riesgo la producción de maíz y forraje para la ganadería. El sector agrícola absorbe el 82% de los daños por sequía.

El Niño suele reducir lluvias en gran parte del país, lo que puede agravar:
• sequías prolongadas
• estrés en presas y acuíferos
• incendios forestales

Esto es especialmente relevante para estados del norte y del Bajío de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/te-explicamos-que-son-los-fenomenos-de-el-nino-y-la-nina-XI8479514

MONITOREO PERMANENTE

Aunque el Centro Europeo (ECMWF) y la NOAA coinciden en la potencia del evento, los científicos advierten que estamos en la “barrera de predicción”, donde los modelos aún pueden ajustarse. La certeza total sobre la categoría final de este El Niño se tendrá durante el verano.

Expertos señalan que anticipar estos eventos permite preparar medidas de mitigación, entre ellas:
• gestión preventiva del agua en zonas con sequía
• preparación ante incendios forestales
• monitoreo de ciclones en el Pacífico
• planes de adaptación ante olas de calor

(Con información de NOAA, OMM y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM)

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