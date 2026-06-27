Alerta la ONU que el consumo de drogas crece un 34 % en una década y alcanza los 331 millones de usuarios

VIENA- Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 331 millones en 2024, un número récord y un tercio más que hace una década, impulsada por el auge del cannabis, la cocaína y los opioides sintéticos, mientras que la mayoría de quienes padecen trastornos por adicción sigue sin acceso a tratamiento. Las 331 millones de personas equivalen al 6.2 % de la población de entre 15 y 64 años del mundo y supone un crecimiento del 34 % respecto a las cifras de 2014, cuando era el 5.2 % de la población mundial de esa edad, señala el Informe Mundial sobre Drogas 2026 difundido por la ONU este viernes en Viena.

Aunque parte de ese crecimiento se explica por un aumento demográfico mundial, de alrededor del 10 %, también se debe a un crecimiento del consumo. Chloe Carpentier, autora principal del estudio, señaló en rueda de prensa que el aumento del número de consumidores se explica, en parte, por un mejor conocimiento de la situación, gracias a que cada vez más Estados, especialmente en África, aportan datos más completos. El documento, elaborado con los datos más recientes disponibles, no hace estimaciones propias sobre las muertes relacionadas con el consumo de drogas, pero cita las de un estudio, ‘Global burden of disease’, que las sitúa en 492 mil en 2023. El cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más popular con 256 millones de consumidores en 2024, seguido de los opioides (63 millones), las anfetaminas (32 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones). El cannabis alcanzó los 256 millones de consumidores en 2024, un 40 % más que hace diez años, con una prevalencia global del 4.8 %. Norteamérica presenta los niveles más altos de consumo y el informe de la ONU lo relaciona con las políticas de legalización del cannabis en más de una decena de estados de EEUU y en la vecina Canadá, así como a una menor percepción del riesgo, pese a la proliferación de tipos de cannabis cada vez más potentes. Los opioides, con 63 millones de consumidores, son el tipo de droga más letales y son responsables de la inmensa mayoría de las muertes directamente atribuidas al consumo de narcóticos, en su gran mayoría por sobredosis. Esta familia de estupefacientes está especialmente extendida en Asia, así como en América del Norte, donde en EEUU se han registrado cientos de miles de muertes por sobredosis en la última década, especialmente debido al fentanilo.

En el caso de los estimulantes, las anfetaminas suman 32 millones de consumidores, siendo la metanfetamina la droga más citada entre las personas que acuden a programas de tratamiento en Asia Oriental y Sudoriental, mientras que Norteamérica es otra región con un gran consumo. La cocaína alcanza los 25 millones de usuarios, un 38 % más que en la última década, con sus principales mercados en América y Europa. El aumento del consumo de cocaína está relacionado con que su producción se ha multiplicado por cuatro en la última década, hasta más de 4 mil toneladas de droga pura en 2024. El grupo de las drogas del tipo éxtasis y otros alucinógenos análogos suma alrededor de 21 millones de consumidores mundiales y, en conjunto, su empleo se ha extendido por todos los continentes, aunque América y Asia concentra el mayor número. El perfil del consumidor es mayoritariamente joven, de entre 15 y 34 años, y en alrededor de 75 % de los casos se trata de hombres. Sin embargo, debido a distintos factores, las mujeres presentan una progresión más rápida hacia la dependencia y hacia trastornos graves. El tratamiento de los consumos problemáticos de drogas es muy limitado: solo una de cada 12 personas recibe atención, cifra que desciende a una de cada 23 en el caso de las mujeres, lo que supone una importante brecha de género en la respuesta sanitaria global. CÁRTELES MEXICANOS CONTROLAN LA PRODUCCIÓN DE MENTAFETAMINAS, ALETA LA ONU Los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica y han exportado su conocimiento para fabricar ese estimulante sintético a gran escala en otros continentes, según un nuevo informe de Naciones Unidas. El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido este viernes en Viena, señala que los cárteles mexicanos siguen siendo los proveedores principales de metanfetamina en América del Norte, uno de sus principales mercados y donde el consumo se ha estabilizado en niveles históricamente altos.

El documento señala que en 2024, el 3.2 % de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina. El mercado de la metanfetamina es el mayor y más lucrativo de las drogas sintéticas y se está expandiendo desde sus mercados tradicionales de América del Norte y el Sureste de Asia. En el informe de la ONU se apunta que los grupos criminales mexicanos están transfiriendo su conocimiento para producir esa droga a laboratorios clandestinos ubicados en Europa y África. Esta expansión se basa de manera especial en el uso de métodos químicos basados en el precursor ‘P-2-P’, que se considera más eficiente y permite sortear los controles internacionales tradicionales. Este método se perfeccionó en un principio en América del Norte, pero ahora se han encontrado laboratorio que lo aplican en África y Europa y, según el informe, estos avances “han sido facilitados por la exportación de experiencia relevante desde México”. Thomas Pietschmann, uno de los autores del informe, precisó a EFE que la expansión de este método no implica necesariamente que los laboratorios en África y Europa estén bajo control de organizaciones criminales mexicanas. El experto indicó que, en muchos casos, quienes dirigen estos laboratorios, los denominados “cocineros” o químicos clandestinos, son de origen mexicano o han sido formados en ese método de síntesis más eficiente. El documento destaca incluso que, recientemente, se ha observado en el sur de Asia “la implicación en la fabricación de metanfetamina de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México”. En Europa el informe destaca el aumento de los decomisos a niveles récord tanto en Países Bajos como en España, donde se incautó un gran alijo “supuestamente vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México”. La producción a gran escala de metanfetamina en México ha generado un “efecto bumerán” y el país sufre cada vez más problemas sanitarios relacionados con el consumo de esta droga sintética. Las cifras oficiales revelan que entre los años 2015 y 2023, los tratamientos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México. El informe señala que, mientras la producción potencial mundial de cocaína se cuadruplicó en la última década hasta superar las 4.000 toneladas de cocaína pura en 2024, los grupos criminales mexicanos mantienen un papel muy importante en los dos mercados más grandes de esta droga: Estados Unidos y Europa. En cuanto al cultivo de opio, aunque México se mantiene de forma ininterrumpida como uno de los principales productores mundiales de esta planta ilícita, las estimaciones más recientes indicaron una disminución en la superficie cultivada, al menos hasta 2022. El documento de la ONU recuerda que la prohibición del cultivo de adormidera en Afganistán por parte de los talibanes provocó un desplome de la producción en ese país y, pese a ello el cultivo de amapola en México y otros productores como Myanmar (Birmania) y Laos no aumentó. El informe también destaca que los cárteles usan tecnología cada vez más avanzada par facilitar el narcotráfico y un ejemplo son los drones, cuyo uso ha sido frecuente a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Los traficantes emplean drones que vuelan de noche y a baja altitud para cruzar la frontera, soltar paquetes de droga en Estados Unidos sin aterrizar y regresar a México, sin que haya ningún riesgo de captura para los pilotos de estos aparatos dirigidos a distancia.

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