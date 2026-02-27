Alerta la ONU que la violencia contra las mujeres es una ‘emergencia global’

Internacional
/ 27 febrero 2026
    Alerta la ONU que la violencia contra las mujeres es una ‘emergencia global’
    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, habla durante la apertura del 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. EFE/EPA/Valentin Flauruad

En su discurso se refirió al coso de francesa Gisèle Pelicot quien fue víctima de violaciones organizadas por su exmarido con decenas de hombres

Durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Volker Türk, quien es el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lamentó los abusos dados a conocer con la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein o el coso de francesa Gisèle Pelicot quien fue víctima de violaciones organizadas por su exmarido con decenas de hombres.

En este sentido, Türk explicó que “la violencia hacia las mujeres, incluidos los feminicidios, constituye una emergencia global. Unas 5 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 en el mundo, en su mayoría por parte de familiares”.

TE PUEDE INTERESAR: ACNUDH: ataques de EU a embarcaciones presuntamente con droga son `inaceptables’

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a Afganistán, actualmente gobernado por los talibanes desde 2021, y precisó que “el sistema de segregación impuesto a las mujeres recuerda al apartheid, basado en el sexo en lugar de la raza”.

Al citar los casos de Epstein y Pelicot, aseveró que “ilustran la magnitud de la explotación y los abusos cometidos contra mujeres y niñas”, Türk prosiguió explicando que “estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y niñas y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad”.

Por lo que, continuó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “los Estados deben investigar todos los presuntos delitos, proteger a las víctimas y garantizar una justicia imparcial”.

Así también, Türk expresó su preocupación debido al incremento de los ataques en contra de las mujeres con cargos públicos, fundamentalmente vía en internet.

“Todas las mujeres políticas con las que me reúno me dicen que son constantemente víctimas de misoginia y odio en línea”, Concluyó.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.

Temas


Conflictos
Feminicidios
Mujeres

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Volker Türk

Organizaciones


ONU

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

