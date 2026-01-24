Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 24 enero 2026
    Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital
    134El Papa León XIV lee su mensaje durante la audiencia general semanal en el Vaticano. Foto: AP/Gregorio Borgia

El papa critica el uso sin control de esta tecnología

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV ha alertado este sábado de que la Inteligencia Artificial (IA), usada incluso como “oráculo”, amenaza con “erosionar” las capacidades humanas y el debate público y ha urgido a “guiar” la revolución digital en defensa de las personas.

El pontífice estadounidense ha publicado este sábado su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra cada 17 de mayo, y en el mismo ha avisado de los riesgos que los algoritmos, las redes y una tecnología descontrolada pueden acarrear en la vida y la interacción de los seres humanos.

TE PUEDE INTERESAR: La IA y el futuro de la educación

León XIV, atento siempre a este ámbito, alega que ”hay múltiples pruebas” de que los algoritmos diseñados para animar el uso de las redes “premian las emociones rápidas y penalizan” la reflexión.

A este fenómeno, se ha sumado una confianza “ingenua y acrítica” en la IA como “una ‘amiga’ omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, ‘oráculo’ de todo consejo”.

“Si bien la IA puede proporcionar apoyo y asistencia en la gestión de tareas comunicativas, eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”, sostiene.

En este sentido, el papa ha señalado que en los últimos años la IA está tomando “cada vez más· el control de la producción de cultura, de textos música o vídeo, por lo que, a su juicio, “gran parte de la industria creativa humana corre el riesgo de ser desmantelada”.

León XIV también reflexiona sobre un mundo en el que la realidad y las relaciones son “simuladas” por las redes sociales.

“Cuando ojeamos nuestro flujo de información (feed) es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con ‘bot’ o ‘influencers’ virtuales”, lamenta.

Esto representa otro peligro para la sociedad ya que las posturas de estos “agentes automatizados” influyen en los debates públicos y en las decisiones de las personas.

“Los ‘chatbots’ basados engrandes modelos lingüísticos (LLM) están resultando sorprendentemente eficaces en la persuasión encubierta mediante una optimización continua de la interacción personalizada (...) Estos ‘chatbots’ excesivamente afectuosos, además de estar siempre presentes y disponibles, pueden convertirse en arquitectos ocultos de nuestros estados emocionales”, sostiene.

El pontífice, que eligió su nombre pontificio para suceder a León XIII, el papa de la Revolución Industrial, consciente de la era de cambios digitales de su pontificado, ha arremetido así contra una tecnología que “explota nuestra necesidad de relacionarnos”.

Esto, ha denunciado, “puede conllevar, no solo consecuencias dolorosas en el destino de los individuos, sino que puede dañar el tejido social, cultural y político de las sociedades”.

“Esto se da cuando sustituimos las relaciones con los otros con una IA adiestrada para catalogar nuestros pensamientos y construir a nuestro alrededor un mundo de espejos”, aseveró.

El papa recordó que, tras esta “enorme fuerza invisible”, solo hay un reducido grupo de empresas, lo cual suscita ”preocupación” por el control de los algoritmos y la IA como un “oligopolio”.

El desafío, por lo tanto, “no consiste en detener la innovación digital” sino en “guiarla” siendo conscientes del fenómeno.

Por eso, pidió “transparencia” a los desarrolladores de estas tecnologías y una “regulación adecuada” a los legisladores de todo el mundo para contener “la difusión de contenidos falsos”

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Innovación Tecnológica
Tecnología

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar