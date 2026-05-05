Alerta un nuevo estudio que la próxima pandemia será digital

De acuerdo con la la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo de Naciones Unidas que gestiona las normas de telecomunicaciones en el mundo, como consecuencia de las tormentas solares, así como de los cortes de cables submarinos, además de las fallas satelitales o fenómenos meteorológicos extremos que si bien, parecer improbables, sin embargo, sí son posibles que ocurran mismos que podrían interrumpir los sistemas digitales en tierra, mar o espacio provocando una “pandemia digítal”. “¿Estamos preparados para que tormentas solares, cortes de cables submarinos, interrupciones satelitales y fenómenos meteorológicos extremos afecten las redes de comunicación y puedan desencadenar una “pandemia digital”?”, se cuestiona la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés).

La probabilidad de que ocurra una “pandemia digital” es descrito en un nuevo estudio, titulado When digital systems fail: The hidden risks of our digital world”; en el que se proyectan varios “escenarios de riesgo en la Tierra, en el mar y en el espacio, analizando la fragilidad de los sistemas digitales interconectados y ofreciendo una hoja de ruta para la preparación”, explica el comunicado de prensa publicado en el sitio web de la UIT. En base a lo que muestra el informe presentado hoy, expertos congregados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y Sciences Po, hacen un exhorto a llevar acabo una “acción coordinada entre países” con el objetivo de “mejorar la resiliencia digital y proteger servicios esenciales como la sanidad, las finanzas y la respuesta a emergencias”. En este sentido, Doreen Bogdan-Martin, quien es la la directora general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) expresó que “la resiliencia debe estar integrada en el ADN de las tecnologías de las que dependemos”, ogdan-Martin prpsigue explicando que “este informe nos insta a considerar la naturaleza sistémica de los riesgos y a replantearnos cómo protegemos los sistemas que conectan y empoderan a la humanidad”. Por su parte, Kamal Kishore, quien es la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Jefe de la UNDRR, detalló que “a medida que nuestras sociedades dependen cada vez más de las tecnologías digitales, las interrupciones causadas por desastres pueden propagarse a través de sistemas y fronteras, desencadenando fallas de gran alcance y potencialmente catastróficas”, por lo que añade Kishore “debemos planificar, construir y mantener la infraestructura digital teniendo en cuenta el riesgo sistémico, ahora y en el futuro. La infraestructura digital debe ser resiliente”. DEPENDENCIA DIGITAL, SUS RIESGOS No obstante a que las tecnologías digitales revolucionaron la forma en la que vivimos, nos conectarnos y trabajamos; es la dependencia a estos sistemas lo que “ha generado riesgos que a menudo pasan desapercibidos”.

La UIT precisa que una intensa tormenta solar podría inutilizar los satélites, además de paralizar los sistemas de navegación y desestabilizar las redes eléctricas, “con tiempos de recuperación que se medirían en meses”. Así también, extremas temperaturas podrían atestar los centros de datos derivando que ocurran interrupciones en los servicios de telefonía móvil, además de fallos en los sistemas de salud y las transacciones financieras. Así mismo los terremotos u otros desastres naturales pueden originar cortes de conexiones esenciales a internet provocando que las operaciones comerciales san lentas, “dejando a países enteros sin conexión durante semanas”. “Cualquier escenario específico puede parecer aislado e improbable, no lo suficientemente alarmante como para provocar una respuesta global oportuna. Sin embargo, las vulnerabilidades digitales son reales y los incidentes inesperados son inevitables”, describe la UIT. Siendo así continúa la Unión Internacional de Telecomunicaciones “el informe destaca otra vulnerabilidad: las sociedades se han vuelto dependientes de los sistemas digitales sin mantener las habilidades analógicas ni garantizar alternativas adecuadas. Cuando fallan los grandes sistemas, las alternativas fuera de línea ya no siempre están disponibles”.

Es por lo anterior, resalta Arancha González, quien es decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en Sciences Po que es importante “afrontar los riesgos sistémicos implica ir más allá de los datos y trabajar de forma interdisciplinaria”, González concluye aseverando que “este informe muestra cómo la formulación de políticas basadas en la evidencia puede ayudarnos a desarrollar resiliencia en un mundo cada vez más interconectado”. Con información de International Telecommunication Union (ITU).

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