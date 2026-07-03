Alerta UNICEF alerta sobre rápido aumento del uso de IA entre menores de edad, es tres veces mayor que los adultos
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La agencia de la ONU para la infancia advierte sobre el uso de la inteligencia artificial en los menores avanza muy rápido en todo el mundo y los gobiernos “no están preparados”
En comunicado publicado en el sitio web de la Unicef afirma que “La IA ya está aquí” y cada día es “más importante de nuestras vidas”. y que su uso, advierte, “está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal”.
La agencia de la ONU para la infancia precisa que “las pruebas más recientes están poniendo de manifiesto la magnitud y la rapidez con que los niños y niñas de todo el mundo la están adoptando, al tiempo que revelan los riesgos y las brechas que conlleva”.
Un análisis realizado por UNICEF y que esta basado en nuevos datos que fueron resoplidos en 10 países, calcula que por lo menos 20 millones de niños y niñas ya han hecho uso de la inteligencia artificial. “Muchos de ellos están avanzando más rápidamente que los adultos, ya que la adoptan a un ritmo más de tres veces superior”, añade el comunicado.
En comunicado publicado por las ONU, describe que este análisis llevado acabo por la UNICEF se realizó en Armenia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Jordania, México, Montenegro, Macedonia del Norte, Pakistán y Serbia.
De acuerdo con la agencia de la ONU para la infancia, son más de “2 millones de niños y niñas”, es decir, 1 de cada 10, quienes expresaron que utilizan a la IA “para pedir consejo sobre temas que les preocupan” y que, 13 millones de niños y niñas aseveraron que la usan “para reforzar su aprendizaje y sus tareas escolares”.
“En conjunto, entre el 18% y el 50% de los menores encuestados había usado inteligencia artificial al menos una vez. La proporción aumenta entre los adolescentes de 15 a 17 años, de los cuales el 44% dijo haberla utilizado, frente al 33% de quienes tienen entre 12 y 14 años”, detalla la ONU.
“A medida que se acelera el uso de la IA por parte de los niños y niñas, las normas que regulan su empleo, incluidas las que se han concebido para protegerlos, apenas pueden seguir su ritmo” acentúa el comunicado.
En base a lo anterior la UNICEF advierte que “los niños y niñas están más expuestos a los sistemas de IA, incluidos los diseños, los modelos mercantiles subyacentes y el uso que se hace de sus propios datos, pero tienen mucho menos poder para evitarlos o cuestionarlos”; y alerta la agencia de la ONU para la infancia que “son los primeros en sentir los efectos de una gobernanza deficiente y serán los que más tiempo tengan que vivir con las consecuencias. Sin embargo, la mayor parte de la gobernanza de la IA no concede prioridad a la infancia”.
No obstante, la inteligencia artificial es capaz de ofrecer a los niños y niñas “oportunidades para aprender, jugar o ser creativos”, escasamente se han llevado acabo estudios en cuanto a “su papel en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a los daños. En efecto, toda una generación está creciendo en medio de un experimento global”, explica el comunicado.
MENORES DE EDAD RECONOCEN QUE HAY RIESGOS
Si bien, los niños y niñas aceptan que existen riesgos; la UNICEF precisa que “en los diez países analizados, un tercio de los participantes expresó su preocupación por el uso de la IA para estafar y engañar a otros, o para difundir desinformación, mientras que una cuarta parte temía que sus imágenes o vídeos fueran manipulados para crear deepfakes de carácter sexualmente explícito”; y que actualmente existen muchos “sistemas a los que los niños y niñas tienen acceso sin que existan medidas de protección; la seguridad, al parecer, es una cuestión secundaria”.
“Un 34% expresó preocupación por el uso de inteligencia artificial para engañar o estafar a otras personas; un 32% teme que se utilice para difundir información falsa, y un 26% mencionó la creación de imágenes o videos sexuales falsos”, señala la ONU.
Este análisis realizado por la agencia de la ONU para la infancia se da a conocer en el marco del primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA, por lo que UNICEF exhorta a los gobiernos, así como al sector privado a que “incorporen los derechos de la infancia en la gobernanza mundial de la IA”, fundamentalmente “el derecho a la seguridad y la protección”, a través de las siguientes medidas:
1. “Invertir en investigación sobre el impacto de la IA en el desarrollo y el bienestar de los niños y niñas, especialmente en lo que respecta a los riesgos”.
2. “Reforzar las leyes, los marcos de gobernanza y la responsabilidad corporativa para poner fin a la explotación y el abuso sexuales facilitados por la IA”.
3. “Garantizar que los sistemas de IA se diseñen con la máxima seguridad y transparencia, de modo que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de estar protegidos al mismo tiempo que se benefician de las oportunidades”.
4. “Fomentar la alfabetización en IA y proporcionar apoyo a los niños y niñas y sus padres, madres o cuidadores para que avancen en el entorno digital”.
5. “Invertir en infraestructura digital y en una conectividad efectiva para todos los niños y niñas y sus padres, madres o cuidadores, tanto en casa como en la escuela, con el fin de cerrar la brecha de la IA entre los países y dentro de ellos”.
“Este es un momento decisivo. Las medidas que se tomen ahora sobre la IA determinarán la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños y niñas, así como su acceso equitativo a las oportunidades que presenta esta tecnología durante las próximas décadas”, concluye el comunicado.
Con información de la UNICEF y Naciones Unidas.