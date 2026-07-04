Trump asegura desde el Monte Rushmore que ‘Estados Unidos es la nación más libre y más fuerte de la historia’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump asegura desde el Monte Rushmore que ‘Estados Unidos es la nación más libre y más fuerte de la historia’
    El presidente Donald Trump gesticula tras pronunciar un discurso en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur. AP/Alex Brandon

En su discurso de, el mandatario estadounidense, apoyado en el simbolismo del lugar, realizó un amplio y deslavazado recorrido histórico del país

NUEVA YORK- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur) que el país es “la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia”, en el arranque de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

”Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo”, sostuvo Trump en tono patriótico en este acto por el aniversario de la emancipación estadounidense de 1776 que incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-llega-a-su-250-aniversario-con-un-liderazgo-global-disputado-y-el-desafio-de-china-CJ21825755

El mandatario presentó la fundación de EE. UU. como “un acontecimiento único en la historia de la humanidad” y reivindicó el legado de los Padres Fundadores y la Declaración de Independencia de 1776.

El Monte Rushmore es uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos porque en su fachada están esculpidos los rostros de cuatro presidentes fundamentales en la historia del país: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

$!El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur.
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, el viernes 3 de julio de 2026, cerca de Keystone, Dakota del Sur. AP/Matt Gade

Trump ya eligió este lugar para celebrar el Día de la Independencia en 2020, durante su primer mandato, cuando defendió los monumentos históricos frente a las protestas del movimiento Black Lives Matter. Entonces aseguró que Rushmore “nunca será profanado”.

En su discurso de, Trump, apoyado en el simbolismo del lugar, realizó un amplio y deslavazado recorrido histórico del país, desde la Guerra de Independencia hasta la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil, la industrialización y las guerras mundiales, en el que trató de enmarcar su mensaje en la continuidad de los cuatro presidentes esculpidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-como-pais-de-inmigrantes-afronta-una-etapa-oscura-en-su-cumpleanos-250-FM21873710

Trump advirtió además en tono ideológico de lo que considera “intentos de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos” y de “alienar a los ciudadanos de su propia historia”.

”Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso”, señaló, e insistió en que la identidad nacional fue “clave para preservar la libertad a lo largo de dos siglos y medio”.

El mandatario pasó después a vincular su mensaje a su agenda política, y citó la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas: “Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo”, aseveró.

También lanzó una dura crítica ideológica contra el “resurgimiento del comunismo” en Estados Unidos, al que definió como “el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776”, y aseguró: “No permitiré su expansión”.

En el plano internacional, Trump reivindicó la “fortaleza” de Estados Unidos ensalzando el poder militar y la capacidad de disuasión estadounidense.

”Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral”, expresó.

El discurso combinó referencias históricas y promesas de futuro, en las que proyectó una nueva “edad dorada” para el país basada en el liderazgo tecnológico, la independencia energética y la expansión de la exploración espacial, entre otros.

”Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Discurso
Política
Aniversarios

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026
Las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Alerta la Coparmex que 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima