Metro de la Ciudad de México informa cambios en las rutas por partido del 5 de julio

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    Metro de la Ciudad de México informa cambios en las rutas por partido del 5 de julio
    Cambios en el transporte público de la CDMX Cuarto oscuro

Para los viajeros que van a disfrutar de la experiencia Mundialista en la CDMX, se recomienda revisar los cambios en el transporte público

El 4 de julio se reportó que el Metrobús de la Ciudad de México implementará modificaciones a su servicio el mismo día del partido: México vs Inglaterra.

Las modificaciones corresponden a una estrategia para evitar conglomeraciones en los festejos mundialistas en la Ciudad de México, tras el juego de Inglaterra en el Estadio Azteca. Las modificaciones del 5 de julio reflejarán un cambio en cómo la administración manejará las celebraciones que ya acabaron con la vida de 4 personas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-inglaterra-horario-donde-ver-y-posible-alineacion-del-tri-en-los-octavos-del-mundial-2026-NK21909352

Se destacó que se cerrarán estaciones y habrá cortes de rutas. La administración del Metro detalló que las modificaciones a las 7 líneas del Metro comenzarán a las 8 de la mañana.

Se detalló que en la Línea 1 no habrá servicio de la estación de Manuel González a Chilpancingo, ruta que recorre Insurgentes y pasa por Paseo de la Reforma.

La Línea 2, las rutas que llegan a Rojo Gómez y Doctor Gálvez estarán suspendidas el 5 de julio. En la Línea 3 permanecerán cerradas las estaciones que van de Tláhuac a Balderas.

El recorrido desde la estación Buenavista hasta llegar a Bellas Artes, de la Línea 4, tampoco tendrá servicio. Dicha ruta yace en las inmediaciones del Centro Histórico, en el FIFA Fan Fest. Por su parte, la ruta de la Línea 7 no tendrá servicio en dirección a la Alameda Tacubaya - París.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/emite-estados-unidos-alerta-de-seguridad-por-partido-mexico-inglaterra-MK21909335

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha implementado la instalación de más televisores en la capital de México, de tal manera que la afición mexicana no se conglomere en puntos reducidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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