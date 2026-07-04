Metro de la Ciudad de México informa cambios en las rutas por partido del 5 de julio

El 4 de julio se reportó que el Metrobús de la Ciudad de México implementará modificaciones a su servicio el mismo día del partido: México vs Inglaterra. Las modificaciones corresponden a una estrategia para evitar conglomeraciones en los festejos mundialistas en la Ciudad de México, tras el juego de Inglaterra en el Estadio Azteca. Las modificaciones del 5 de julio reflejarán un cambio en cómo la administración manejará las celebraciones que ya acabaron con la vida de 4 personas.

Se destacó que se cerrarán estaciones y habrá cortes de rutas. La administración del Metro detalló que las modificaciones a las 7 líneas del Metro comenzarán a las 8 de la mañana. Se detalló que en la Línea 1 no habrá servicio de la estación de Manuel González a Chilpancingo, ruta que recorre Insurgentes y pasa por Paseo de la Reforma. La Línea 2, las rutas que llegan a Rojo Gómez y Doctor Gálvez estarán suspendidas el 5 de julio. En la Línea 3 permanecerán cerradas las estaciones que van de Tláhuac a Balderas.

El recorrido desde la estación Buenavista hasta llegar a Bellas Artes, de la Línea 4, tampoco tendrá servicio. Dicha ruta yace en las inmediaciones del Centro Histórico, en el FIFA Fan Fest. Por su parte, la ruta de la Línea 7 no tendrá servicio en dirección a la Alameda Tacubaya - París.

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha implementado la instalación de más televisores en la capital de México, de tal manera que la afición mexicana no se conglomere en puntos reducidos.

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