Detecta Defensa 625 narcominas y drones en Michoacán

MORELIA, MICH.- El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, mencionó que desde noviembre se han detectado en Michoacán 625 artefactos explosivos, entre ellos narcominas y drones. Explicó que la Sedena considera la compra de drones para identificar las minas y evitar su explosión.

Durante la conferencia de prensa de la mañana, efectuada en la capital de Michoacán, el General explicó lo que se está haciendo para atender el problema y la causa de la proliferación de los artefactos.

HAY PERSONAL PARA DETECTAR MINAS Explicó que en la Defensa hay un organismo con personal capacitado al que se le ha dotado también de equipo de protección y tecnológico para la detección de minas. “A partir de noviembre del año pasado a la fecha, se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados.

“Hay también, es hablar de drones, pero muchos de ellos son también de minas. Entonces, en este momento se está llevando a cabo una operación, de desminado, principalmente en las rutas del Guayabo y hacia Tierra Caliente, Apatzingán”, sostuvo.

TRABAJO DE DESMINADO Indicó que dicho grupo especializado es el que está llevando a cabo las actividades de desminado. Informó que para seguir con dicha actividad, hay un proyecto con el área de Industria militar para fabricar vehículos especiales antiminas.

“También estamos analizando la opción para adquirir drones, drones que pueden detectar este tipo de artefactos”, agregó. Sobre la proliferación de minas, explicó que un grupo criminal las colocó para evitar que otra organización avance en el control del territorio. AVANZA CJNG EN MICHOACÁN “¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales: Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, el área de Coalcomán”, destacó. Reconoció que el CJNG logró avanzar y ya está adentro del área de de Apatzingán.

“Entonces, los grupos locales, pues, también ellos protegen esas áreas, y es el motivo por el cual están colocando las minas. Ese es el motivo”, detalló.

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