Da policía de Monterrey golpe al narcomenudeo que opera en el primer cuadro de la ciudad

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    Da policía de Monterrey golpe al narcomenudeo que opera en el primer cuadro de la ciudad
    La Policía de Monterrey detuvo a tres hombres en distintos operativos en el centro de la ciudad; les aseguraron cristal, marihuana y cocaína. VANGUARDIA
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Uniformados de Monterrey lograron la detención de tres presuntos narcomenudistas que operan en el primer cuadro de la ciudad. Entre los puntos se encuentra el área del Mesón Estrella

Monterrey, Nuevo León.- Una vez más quedó al descubierto que el primer cuadro de la ciudad de Monterrey está plagado de narcomenudistas tras la detención de tres sujetos que se dedicaban a vender sus drogas en este sector de la capital de Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó de las detenciones, en tres hechos distintos, las cuales ocurrieron durante el transcurso del viernes.

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El primer caso se registró a las 14:00 horas en el cruce de Modesto Arreola y General Zuazua donde fue capturado Antonio F, de 34 años.

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizaron a un hombre que fumaba un cigarro de contenido sospechoso, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla.

Tras una inspección, le encontraron 18 envoltorios de una sustancia sólida con las características de la droga conocida como cristal.

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Un segundo caso ocurrió en Ruperto Martínez y Colegio Civil en el área del Mesón Estrella, donde fue detenido Jonathan G., de 38 años.

Los uniformados pasaban por el sitio cuando el hombre se comportaba con una actitud sospechosa y trató de evadirlos.

Luego de una revisión, encontraron que tenía en su posesión, 16 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como ocho de una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra y seis en polvo.

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La tercera detención ocurrió a las 22:10 horas en el cruce de Juan Aldama y 5 de Mayo. El detenido fue identificado como Luis M., de 38 años, cuando este fue detectado mientras realizaba una necesidad fisiológica.

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Al realizar una inspección a sus pertenencias, traía 15 envoltorios de plástico con una sustancia sólida parecida al cristal.

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Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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