Piden a padres vigilar a hijos: IA podría exponer datos y afectar su desarrollo emocional

México
/ 13 octubre 2025
    Piden a padres vigilar a hijos: IA podría exponer datos y afectar su desarrollo emocional
    La corporación alertó sobre posibles vulneraciones a la privacidad, exposición a información falsa o sesgada, y dependencia emocional hacia estas plataformas. /FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre los riesgos que niñas, niños y adolescentes enfrentan al interactuar con asistentes de inteligencia artificial, como Google Gemini

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta preventiva ante los posibles riesgos que representa el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes. Entre las plataformas señaladas se encuentra el asistente conversacional Google Gemini, que podría generar respuestas inadecuadas para menores de edad.

De acuerdo con la corporación, estas tecnologías no están diseñadas específicamente para público infantil y pueden ofrecer información falsa, sesgada o emocionalmente inapropiada, afectando el desarrollo cognitivo de los menores.

La dependencia explicó que, al interactuar con sistemas de IA, los jóvenes podrían compartir información personal -como nombres, direcciones o datos familiares- sin darse cuenta del riesgo que implica. Esto los expone a vulneraciones de privacidad y posibles usos indebidos de sus datos.

Aunque empresas como Google aseguran contar con políticas de protección, la SSC advirtió que no existen garantías absolutas de que los datos de usuarios menores de edad no sean recopilados o utilizados con fines comerciales o publicitarios.

Otro riesgo identificado es el desarrollo de una dependencia tecnológica o emocional. La capacidad de los asistentes virtuales para mantener conversaciones naturales puede generar una falsa sensación de confianza, haciendo que los menores sustituyan la guía de padres o docentes por las respuestas de una máquina.

La Policía Cibernética también señaló que los modelos de IA pueden reproducir estereotipos o sesgos presentes en sus bases de datos, lo que podría distorsionar la percepción de los menores sobre temas sensibles como género, cultura o salud mental.

Si bien hasta el momento no se han reportado casos específicos en la Ciudad de México, las autoridades enfatizaron la importancia de la prevención y supervisión activa por parte de padres y tutores. El objetivo, señalaron, es garantizar que los menores aprendan a usar la tecnología de forma segura y responsable.

La dependencia concluyó que la supervisión parental y la educación digital son las herramientas más efectivas para proteger a los menores de los riesgos de la inteligencia artificial. “El acompañamiento adulto es esencial; la tecnología no sustituye la orientación humana”, indicó la SSC. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

