Trump celebra los 250 años de los Estados Unidos con mitin político en Washington D.C.

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Aunque el desfile de Washington D.C. fue cancelado por las altas temperaturas, Estados Unidos celebra sus 250 años con espectáculos aéreos, ferias nacionales y exhibición de barcos

En plena temporada de la Copa Mundial 2026, la celebración más importante de los Estados Unidos, el 4 de julio, llegó a su aniversario 250. La independencia de las Trece Colonias en América, nombre predecesor a los Estados Unidos, tuvo lugar en Filadelfia, Pensilvania, en 1776.

Para su conmemorativo aniversario, la administración presidencial de Donald Trump ha organizado un mitin político en el National Mall de Washington. La elección del festejo se ha vuelto punto de controversia para varios medios estadounidenses, tras considerar que el evento se centrará más en la administración política Trump y no en los dos siglos y medio de historia de Estados Unidos.

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En redes sociales ya se ha viralizado que la organización de ultraderecha y supremacía blanca ‘Patriot Front’ llegó a la capital estadounidense para celebrar el Día de la Independencia. Fotógrafos de Reuters, al igual que de transeúntes en el metro capitalino, captaron los momentos en que decenas de hombres enmascarados de blanco ingresaron al transporte público y marcharon a las inmediaciones de espacios históricos.

La organización ‘Freedom 250’ gestionó un espacio recreativo en las inmediaciones del National Mall para celebrar una “Gran Feria Estatal Americana” con atracciones como una noria, junto a expositores de grupos conservadores y contratistas de defensa.

Freedom 250 es la misma organización que administró la celebración del cumpleaños 80 del presidente Trump, con la realización de combates de artes marciales mixtas en los terrenos de la Casa Blanca.

Artistas como The Commodores, Martina McBride, Morris Day and the Time, Bret Michaels y Young MC, fueron invitados a participar en las celebraciones del aniversario 250 de los Estados Unidos, pero rechazaron la involucración en el evento, al considerar que sería un mitin político partidista, y no un festejo general del país.

Como espectáculo militar, elementos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos surcaron el cielo, embarcaciones participan en exhibiciones conmemorativas en Nueva York, mientras equipos de paracaidismo realizan saltos de precisión ante miles de asistentes.

CANCELAN DESFILE DEL 4 DE JULIO EN WASHINGTON POR CALOR EXTREMO

El tradicional desfile del Día de la Independencia en Washington fue cancelado debido a la ola de calor extremo que afecta al este de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales eventos de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia en ser suspendido por las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por calor extremo para el área de la capital, con índices de sensación térmica previstos de entre 43 y 46 grados centígrados.

El desfile estaba programado para las 10.30 hora local y formaba parte de los actos oficiales por el 4 de julio.

La decisión fue adoptada tras una cuidadosa y exhaustiva evaluación, poniendo en primer lugar la seguridad de los participantes, espectadores y del personal’, señalaron los organizadores en un comunicado difundido el viernes por la noche.

La suspensión se produce mientras una persistente “cúpula de calor” continúa instalada sobre gran parte del este del país, provocando temperaturas excepcionalmente elevadas, alertas sanitarias y la modificación de numerosas actividades al aire libre durante el fin de semana festivo.

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Las autoridades recomendaron a la población limitar la exposición al sol, mantenerse hidratada y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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