Alertan por una “peligrosa ola de calor” que azotará a EU con hasta 46 grados centígrados

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    Alertan por una “peligrosa ola de calor” que azotará a EU con hasta 46 grados centígrados
    Personas se refrescan con los aspersores a lo largo del Strip de Las Vegas, el domingo 7 de julio de 2024, en Las Vegas. AP/John Locher
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La mayoría del país afrontará temperaturas máximas que superarían los 37 grados centígrados, aunque habrá sitios en los que la sensación térmica alcance los 46 grados centígrados

MIAMI- Estados Unidos afronta una “peligrosa ola de calor” con posibles temperaturas récord y sensación térmica de hasta 46 grados centígrados (115 Fahrenheit) esta semana, lo que incluirá el festivo del 4 de julio, mientras estados como Utah y Colorado declaran emergencias por incendios derivados de las altas temperaturas y la sequía que ya han dejado tres bomberos muertos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió un aviso porque “una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará a lo largo de la mayoría del centro y el este de Estados Unidos”, con un riesgo de “mayor” a “extremo” en regiones como Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Washington D.C.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-europa-aun-no-esta-preparada-para-el-calor-extremo-KA21128299

La mayoría del país afrontará temperaturas máximas que superarían los 37 grados centígrados (100 Fahrenheit), aunque habrá sitios en los que la sensación térmica alcance los 46 grados centígrados (115 Fahrenheit), lo que podría romper récords de mismas fechas de años anteriores, indicó el NWS en su advertencia.

El calor se combinará con “altos niveles de humedad”, lo que afectará primero a las ciudades en las Llanuras del Sur, el Valle Medio del Misisipi y después a la región del Atlántico Medio, detalló el organismo meteorológico.

”Mucha parte del centro y este de los EE.UU. estará bajo un riesgo de calor de ‘moderado’ a ‘mayor’ el lunes, y de ‘mayor’ a ‘extremo’ el martes”, señaló el pronóstico.

El NWS advirtió de que la combinación del calentamiento durante el día con un enfriamiento “limitado” en las noches elevará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

DECENAS DE INCENDIOS

El pronóstico llega mientras el occidente de Estados Unidos lidia con incendios en estados como Nuevo México, Arizona y Nevada, lo que dejó tres bomberos muertos y dos heridos en la frontera de Colorado con Utah, informó el domingo el Servicio de Incendios Forestales de EE.UU.

Los gobernadores de Colorado y Utah han declarado el estado de emergencia por los incendios, propiciados por el calor y las condiciones secas.

Por ahora, hay 27 incendios mayores en Estados Unidos que afectan un conjunto de 25,786 acres (10,435 hectáreas), lo que incluye a Alaska, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Florida, Idaho y Wyoming, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado un 70 % más territorio que en el mismo lapso de 2025, con más de 35 mil siniestros que han dañado casi 2.94 millones de acres (1.9 millones de hectáreas), según la misma fuente.

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AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

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