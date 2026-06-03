¿Por qué Europa aún no está preparada para el calor extremo?

Aunque Europa occidental ya se ha librado en gran medida de la ola de calor de la semana pasada —que batió récords de temperatura para mayo en el Reino Unido e Irlanda—, ya se prepara para otro verano sofocante.

Ha comenzado el verano meteorológico, traído por un calor abrasador que llegó antes de que terminara la primavera.

Se avecinan días opresivos, noches de insomnio e incendios voraces. El martes, la Organización Meteorológica Mundial nos advirtió que nos preparáramos para el inminente regreso del fenómeno meteorológico de El Niño.

Los científicos aún no han determinado cuántas personas fallecieron durante esta última ola de calor, pero las primeras estimaciones de un epidemiólogo ambiental cifraron las muertes en 250 fallecimientos adicionales solo en el Reino Unido durante el fin de semana previo al pico de las temperaturas.

Es probable que la cifra total de fallecidos sea particularmente alta, ya que el calor llegó antes de que la población hubiera adaptado adecuadamente su comportamiento para protegerse de él.

Antes de analizar las medidas que se están tomando para protegernos a medida que suben las temperaturas, consideremos tres puntos que empañaron un poco mi capacidad para disfrutar de estos calurosos días de principios de verano (les prometo que hay un lado positivo al final).

En primer lugar, el calor mata a más personas en Europa que casi cualquier otro problema que nos preocupe —desde la delincuencia hasta los atentados terroristas— con decenas de miles de muertes prematuras cada año.

En segundo lugar, la quema de combustibles fósiles ya ha provocado que las olas de calor sean más intensas, prolongadas y mortales: un estudio de septiembre atribuyó dos de cada tres muertes por calor en las ciudades europeas al cambio climático.

En tercer lugar, las medidas sencillas para salvar vidas, muchas de las cuales son económicas o se amortizarían a largo plazo, están prácticamente ausentes de la política nacional.

Una encuesta realizada en 2024 a países europeos reveló que solo 21 de 38 contaban con planes de acción para la salud relacionados con el calor. Los esfuerzos por convertir aparcamientos en zonas verdes a menudo todavía se consideran radicales.

Existen excepciones a la negación colectiva, como el auge de los refugios climáticos donde la gente puede resguardarse, refrescarse y beber un vaso de agua.

Las ciudades europeas suelen carecer de las enormes instalaciones deportivas que se utilizan como centros de climatización en Estados Unidos y Australia, pero el aire acondicionado del que disponen se encuentra a menudo en grandes edificios públicos —como escuelas, museos y bibliotecas— que son conocidos y de fácil acceso.

Ana Terra Amorim-Maia, investigadora del Centro Vasco para el Cambio Climático, afirmó que “lo que hizo clic” en Barcelona fue darse cuenta de que pequeñas inversiones podían abrir estos espacios a los ciudadanos necesitados.

La tarea para los gobiernos locales y los dueños de negocios que funcionan como refugios es bastante sencilla.

“Quizás sea necesario cambiar el horario de apertura, contratar más personal, capacitarlos mejor y colocar letreros y material informativo. Pero estas son adaptaciones mínimas que, con suerte, pueden salvar una vida”.

Los refugios climáticos se popularizaron en Barcelona, donde su número ha aumentado a más de 400 desde que se inició el programa local en 2020, y ahora se han extendido por toda España.

En diciembre, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno socialista, anunció una red nacional de refugios climáticos como parte de un «pacto de Estado para afrontar la emergencia climática».

Ciudades de toda Europa también los están adoptando, y están surgiendo zonas de climatización formales desde París hasta Viena.

La situación no es ideal. Los refugios diurnos ofrecen poco alivio ante el aumento de las noches tropicales, que impiden que los cuerpos exhaustos se recuperen.

Además, el calor extremo de este año comenzó en mayo, pero muchos refugios climáticos no tenían previsto abrir hasta junio.

Y, sin duda, existen problemas iniciales en la puesta en marcha: una amiga de Amorim-Maia, según me cuenta, fue a un refugio climático en Bilbao el año pasado con 30 °C y lo encontró cerrado. De hecho, su horario de apertura se había reducido durante el verano.

En el continente, el sur de Europa es la zona más expuesta a temperaturas extremas, pero la verdadera prueba de adaptación a un mundo más cálido podría darse en el norte de Europa.

Las calles y los edificios de los países mediterráneos se han diseñado teniendo en cuenta el calor —como persianas, toldos, calles sombreadas y fuentes públicas— y hay indicios de que la gente ya está reduciendo el riesgo mediante estas medidas. Un estudio de 2023 reveló que los países del norte de Europa, como el Reino Unido, Suiza y Noruega, sufrirán el mayor aumento relativo de temperaturas incómodas.

En el Reino Unido, las viviendas con un aislamiento deficiente exponen a las personas a temperaturas peligrosas tanto en invierno como en verano.

En algunas zonas del país, se prevé que las olas de calor empeoren tanto que las soluciones de refrigeración pasiva, como la sombra natural, no serán suficientes para garantizar la seguridad de la población.

Hace dos semanas, los asesores climáticos oficiales del gobierno británico recomendaron la instalación de aire acondicionado en todas las residencias de ancianos y hospitales en los próximos 10 años, y en todas las escuelas en 25 años. Algunos activistas climáticos se han sumado a estas recomendaciones.

La buena noticia que les prometí antes es que el calor (a diferencia de, por ejemplo, la contaminación del aire) es un asesino sobre el que tenemos un control sorprendente.

Bajar las persianas, beber agua y permanecer en casa durante las horas más calurosas son acciones sencillas que podemos tomar. Pero un consejo que a menudo se pasa por alto, en mi opinión, es estar pendientes de los vecinos.

Las personas mayores que viven solas están sobrerrepresentadas en las estadísticas de mortalidad, y unas simples intervenciones podrían alertar a las autoridades antes de que ocurra una tragedia.

Esto no pretende restar importancia a la necesidad de reverdecer las ciudades ni a la rápida reducción de la contaminación que calienta el planeta. Pero médicos y científicos me aseguran que esto puede marcar una diferencia significativa.

Así que la próxima vez que haga demasiado calor, considere llamar a sus familiares mayores o presentarse al vecino jubilado de al lado con un helado o una bebida refrescante; podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.