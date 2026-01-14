Amenaza Irán con llevar acabo juicios rápidos y ejecuciones contra los detenidos en las protestas

DUBÁI- Las autoridades iraníes dijeron que se avecinan juicios rápidos y ejecuciones para los sospechosos detenidos en las protestas a nivel nacional, al tiempo que la República Islámica prometió una “respuesta decisiva” si Estados Unidos o Israel intervienen en los disturbios internos.

Las amenazas surgieron mientras se aconsejaba a parte del personal de una base militar clave de Estados Unidos en Qatar que evacuara antes del miércoles por la noche, tras las advertencias del presidente Donald Trump sobre una posible acción militar por el asesinato de manifestantes pacíficos.

Mohammad Pakpour, comandante del grupo paramilitar iraní Guardia Revolucionaria, reiteró, sin proporcionar evidencia, las afirmaciones de que Estados Unidos e Israel han instigado las protestas y que son los verdaderos asesinos de manifestantes y fuerzas de seguridad que han muerto en la agitación, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Agregó que esos países “recibirán la respuesta en el momento adecuado”.

La mañana del miércoles, Gholamhossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial de Irán, dijo que el gobierno debe actuar rápidamente para castigar, a través de juicios rápidos y ejecuciones, a las más de 18.000 personas que han sido detenidas.

Los activistas advirtieron que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. La represión de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ya ha dejado al menos 2.586 muertos, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esa cifra supera con creces el número de muertos de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda al caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979 en el país.

COLAPSO DE LA MONEDA PROVOCÓ LAS MANIFESTACIONES

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso del rial, la moneda iraní, debido a que la economía del país enfrenta la presión de sanciones internacionales, impuestas, en parte, debido a su programa nuclear. Trump ha advertido repetidamente sobre la posible acción militar de Estados Unidos por el asesinato de manifestantes pacíficos, apenas unos meses después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días lanzada por Israel contra la República Islámica en junio.

Mientras tanto, el miércoles se celebró un funeral masivo para unos 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las manifestaciones. Decenas de miles de dolientes asistieron portando banderas iraníes y fotos del ayatolá Alí Jamenei. Los ataúdes, cubiertos con banderas iraníes, estaban apilados al menos de tres en tres. Estaban cubiertos por rosas rojas y blancas y fotografías enmarcadas de los fallecidos.

En otros lugares, la gente seguía expresando temor en las calles. Las fuerzas de seguridad en ropa de civil aún rondaban algunos vecindarios, aunque la policía antidisturbios y los miembros de la fuerza paramilitar Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, parecían haber sido enviados de regreso a sus cuarteles.

“Estamos muy asustados por estos sonidos (de disparos) y protestas”, dijo una madre de dos hijos que compraba frutas y verduras el miércoles y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Hemos oído que muchos han muerto y muchos están heridos. Ahora se ha restaurado la paz, pero las escuelas están cerradas y tengo miedo de enviar a mis hijos a la escuela de nuevo”.

Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, dijo a The Associated Press que fue testigo de una manifestación en Teherán y le sorprendió que las autoridades emplearan armas de fuego.