¿Cómo el acceso gratuito a Starlink en Irán es clave para que manifestantes difundan su mensaje?

BANGKOK- La capacidad de los manifestantes iraníes para difundir al mundo los detalles de las sangrientas protestas a escala nacional ha recibido un fuerte impulso, ya que el servicio de internet satelital Starlink de SpaceX redujo sus tarifas para permitir que más personas eludan el intento más fuerte del gobierno de Teherán de evitar que la información se filtre fuera de sus fronteras, dijeron activistas el miércoles. La medida de la empresa aeroespacial estadounidense dirigida por Elon Musk se produce tras el cierre completo de las telecomunicaciones y del acceso a internet para los 85 millones de iraníes, ocurrido el 8 de enero, mientras las protestas se expandían debido a la tambaleante economía de la República Islámica y el colapso de su moneda. TE PUEDE INTERESAR: Activistas aseguran que el número de personas fallecidas por las protestas en Irán es de por lo menos 2 mil SpaceX no ha anunciado oficialmente la decisión y no respondió a la solicitud de comentarios, pero activistas dijeron a The Associated Press que Starlink ha estado disponible de forma gratuita desde el martes para cualquier persona en Irán que cuente con los receptores. “Starlink ha sido crucial”, afirmó Mehdi Yahyanejad, un iraní cuyo grupo sin fines de lucro Net Freedom Pioneers ha ayudado a introducir unidades de contrabando en Irán, señalando un video que surgió el domingo en el que se muestran filas de cuerpos en un centro médico forense cerca de Teherán. “Se mostraron varios cientos de cuerpos en el suelo, lo cual salió a la luz gracias a Starlink”, dijo en una entrevista desde Los Ángeles. “Creo que esos videos del centro cambiaron bastante la comprensión de todos sobre lo que sucede, porque lo vieron con sus propios ojos”. Desde el estallido de las manifestaciones el 28 de diciembre, el número de muertos ha aumentado a más de 2,500 personas, principalmente manifestantes, pero también personal de seguridad, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

Starlink está prohibido en Irán por regulaciones de telecomunicaciones, ya que el país nunca autorizó la importación, venta o uso de los dispositivos. Los activistas temen que puedan ser acusados de ayudar a Estados Unidos o Israel al usar ese sistema de comunicación y ser acusados de espionaje, lo que puede conllevar la pena de muerte. AUTORIDADES IRANÍES BUSCAN DISPOSITIVOS STALINK Las primeras unidades de Starlink fueron introducidas de contrabando en Irán en 2022 durante las protestas por la ley de uso obligatorio del velo en el país, cuando Musk logró que el gobierno del expresidente Joe Biden eximiera el servicio de las sanciones a Irán. TE PUEDE INTERESAR: Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’ Desde entonces, se calcula que se han introducido de contrabando más de 50 mil unidades, y las personas hacen grandes esfuerzos para ocultarlas, utilizando redes privadas virtuales mientras están en el sistema para ocultar direcciones IP, además de tomar otras precauciones, dijo Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de Holistic Resilience, una organización con sede en Los Ángeles que fue responsable de llevar algunas de las primeras unidades de Starlink a Irán. Starlink es una red global de internet que utiliza unos 10 mil satélites que orbitan la Tierra. Los suscriptores deben contar con un equipo que incluye una antena, la cual requiere una línea de visión al satélite, por lo que debe desplegarse al aire libre, donde podría ser detectada por las autoridades. Muchos iraníes las disfrazan como paneles solares, dijo Ahmadian. Debido a que los esfuerzos para cerrar las comunicaciones durante la guerra de 12 días con Israel en junio demostraron no ser muy efectivos, los servicios de seguridad iraníes han tomado ahora “tácticas más extremas” para bloquear las señales de radio de Starlink y los sistemas GPS, dijo Ahmadian en una entrevista telefónica. Cuando Holistic Resilience transmitió informes a SpaceX, señaló Ahmadian, la empresa lanzó una actualización de firmware que ayudó a eludir las nuevas contramedidas.

Los servicios de seguridad también utilizan informantes para averiguar quién podría estar usando Starlink, buscan tráfico de internet y redes sociales en busca de señales de que se ha utilizado, y ha habido informes de que han allanado apartamentos con antenas satelitales.