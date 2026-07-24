Amenaza Trump a China y Rusia, si suministran armas a Irán sería ‘muy malo’ para ellos

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    Amenaza Trump a China y Rusia, si suministran armas a Irán sería ‘muy malo’ para ellos
    El presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin. EFE/EPA/Ng Han Guan/Alexander Kazarko/Sputnik/kremlin

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto el fuego

WASHINGTON El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería “muy malo” para ambos países.

”En mi opinión, dos grandes países de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos, claramente no iría en su mejor interés”, expresó el republicano en su red social Truth.

Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que “no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas”.

El mandatario aseguró que le cree, dada la buena relación entre ambos y el hecho de que Estados Unidos también está haciendo “grandes favores” a China.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-dice-que-analiza-lanzar-un-ataque-mas-grande-que-nunca-en-contra-de-iran-ME22373825

En cuanto al presidente ruso, Vladímir Putin, el líder norteamericano aseguró que este, “a pesar de la horrible guerra en Ucrania”, también le dijo que “no vendería armas a Irán”.

Trump recordó que Estados Unidos no está transfiriendo armas directamente a Ucrania, sino que lo hace a través de los países de la OTAN, que “pagan el precio completo”, y que Washington desconoce después “cómo se distribuyen” esas armas.

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto el fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico.

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