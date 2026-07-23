Trump dice que analiza lanzar un ataque ‘más grande que nunca’ en contra de Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump dice que analiza lanzar un ataque ‘más grande que nunca’ en contra de Irán
    Afirmó que Israel ‘se uniría en dos minutos’ si él se lo pidiera, pero apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

El republicano aseguró que Irán quiere llegar a un acuerdo para el fin de la guerra, pero resaltó que aún no están listos para ello

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que analiza lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor a la ofensiva que comenzó en febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán

El mandatario aseguró que los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: “Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó.

APRUEBAN DETENER ACCION MILITAR DE EU

La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución para detener la acción militar de Estados Unidos en Irán, enviando una advertencia al presidente Donald Trump por segunda vez mientras la guerra se intensifica y el futuro del conflicto es cada vez más incierto.

La votación para exigir la aprobación del Congreso para la guerra fue de 214 a favor y 208 en contra, y se justo producida antes de que el Senado rechazara por estrecho margen una resolución similar, con una votación de 47 a 49.

Aunque las votaciones impulsadas por los demócratas son en gran medida simbólicas, buscan enviar una señal contundente al mandatario republicano de que su apoyo en el Capitolio se está erosionando a medida que la guerra se prolonga y los legisladores de ambos partidos cuestionan el objetivo final de su administración.

La resolución de la Cámara fue aprobada después de que un puñado de republicanos votaron con los demócratas para poner fin a la guerra. Pero la gran mayoría de los republicanos en ambas cámaras votó a favor de respaldar la guerra y ceder a Trump las facultades del Congreso en materia bélica.

La guerra comenzó a finales de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Asimismo el mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Ataques
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

El rastro del dinero
La FGR señala que los hermanos Thompson formaban parte de la estructura empresarial investigada por presunto contrabando de hidrocarburos junto a Ernesto Ruffo.

Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo
La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”.

Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet. FOTO:

Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas
Alcance. El caso de ‘Rocky’ ha provocado una ola de indignación nacional y ha movilizado a activistas, figuras públicas y ciudadanos en demanda de justicia.

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo
Vozinha, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen entre los jugadores más votados.

Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos