Trump dice que analiza lanzar un ataque ‘más grande que nunca’ en contra de Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que analiza lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor a la ofensiva que comenzó en febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán

El mandatario aseguró que los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: “Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó.

APRUEBAN DETENER ACCION MILITAR DE EU

La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución para detener la acción militar de Estados Unidos en Irán, enviando una advertencia al presidente Donald Trump por segunda vez mientras la guerra se intensifica y el futuro del conflicto es cada vez más incierto.

La votación para exigir la aprobación del Congreso para la guerra fue de 214 a favor y 208 en contra, y se justo producida antes de que el Senado rechazara por estrecho margen una resolución similar, con una votación de 47 a 49.

Aunque las votaciones impulsadas por los demócratas son en gran medida simbólicas, buscan enviar una señal contundente al mandatario republicano de que su apoyo en el Capitolio se está erosionando a medida que la guerra se prolonga y los legisladores de ambos partidos cuestionan el objetivo final de su administración.

La resolución de la Cámara fue aprobada después de que un puñado de republicanos votaron con los demócratas para poner fin a la guerra. Pero la gran mayoría de los republicanos en ambas cámaras votó a favor de respaldar la guerra y ceder a Trump las facultades del Congreso en materia bélica.

La guerra comenzó a finales de febrero con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Asimismo el mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió.