Amnistía Internacional es tajante, Rusia debe enfrentar a la justicia por crímenes de guerra

Tanto Agnès Callamard, secretaria general de AI, así como una delegación de la organización pro derechos humanos narraron en una presentación en Kiev, que fue difundida en directo por sus redes sociales, los hallazgos de una nueva investigación que detallan en su informe “He’s Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast” (“Él no volverá: Crímenes de guerra en las áreas del noroeste de la provincia de Kiev”) .

En este documento, Amnistía cesura vehemente los ataques cometidos por los rusos por lo qu exige que sean juzgados “por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noroeste de Kiev”.

Para llegar a sus conclusiones, Amnistía Internacional se fundamenta tanto en decenas de entrevistas a ucranianos como en un análisis de pruebas materiales recabadas sobre el terreno, así mismo documenta ataques aéreos ilegítimos cometidos por Rusia en Borodyanka y ejecuciones extrajudiciales en otras localidades y pueblos como Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel.

“En una acción infrecuente e incluso histórica, Amnistía Internacional denuncia el uso ilegítimo de la fuerza por parte de Rusia como violación de la Carta de las Naciones Unidas y como acto de agresión, un crimen bajo la legislación internacional. Es una acción que muy raramente adoptamos”, explicó Callamard.

En este sentido, la secretaria general arguyó que, como crimen internacional, la agresión “exige rendir cuentas ante la Justicia internacional”. “Seamos claros, las ejecuciones extrajudiciales cometidas en un conflicto armado internacional son un crimen de guerra; los ataques aéreos indiscriminados llevados a cabo con intenciones dolosas son también crímenes de guerra”, añdió.

