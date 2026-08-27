Angela Davis lleva a México su llamado a la liberación mundial desde el feminismo abolicionista

Angela Davis lleva a México su llamado a la liberación mundial desde el feminismo abolicionista

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La filósofa vinculó la lucha palestina con movimientos más amplios contra el racismo, el colonialismo y la violencia estatal en lo local y en lo mundial

Internacional
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La filósofa afroamericana Angela Davis llevó a México sus llamamientos de larga data a favor de la abolición del sistema punitivo de justicia, el feminismo y la justicia racial.

Dirigiéndose a un público joven que abarrotó varios espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el miércoles por la noche, Davis habló sobre la urgencia de la organización colectiva para lograr cambios sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/violencia-en-eu-no-es-choque-entre-blancos-y-negros-angela-davis-FRVG3236298

“El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza, es persuadir a la gente de que un mejor mundo es posible”, afirmó Davis. “La desesperanza no es una opción”, enfatizó.

$!La activista estadounidense sostiene una bandera de Palestina como símbolo de solidaridad.
La activista estadounidense sostiene una bandera de Palestina como símbolo de solidaridad. AP

Algunos asistentes al conversatorio habían esperado durante horas en las puertas del recinto para poder ver de cerca a la mujer que simbolizó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los años 60 y 70.

La breve visita de Davis y su compañera de lucha durante 30 años, la también académica Gina Dent, se enmarcó en la presentación de la edición en español del libro “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, un texto escrito por ellas y otras dos autoras —Erica R. Meiners y Beth E. Richie— en el que instan a la acción urgente en favor de una justicia transformadora, el cuidado comunitario y el fin de la violencia de género, económica y de raza.

$!Manifestantes exhiben pancartas durante una conferencia de la activista política estadounidense Angela Davis —segunda por la derecha— en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, el miércoles 26 de agosto de 2026.
Manifestantes exhiben pancartas durante una conferencia de la activista política estadounidense Angela Davis —segunda por la derecha— en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, el miércoles 26 de agosto de 2026. AP

El libro también explora el feminismo abolicionista, un marco teórico que vincula la lucha por desmantelar las prisiones y otros sistemas punitivos con el combate al racismo, la desigualdad económica y otras formas de opresión.

La misma Davis, que de joven apoyó al movimiento Panteras Negras, fue encarcelada por asesinato y secuestro en 1972 y luego absuelta y liberada gracias a la presión de la gente, lo que —dijo durante el conversatorio— demostró la importancia de la fuerza colectiva. Actualmente, a los 82 años, sigue siendo una voz reconocida entre los movimientos antirracistas y feministas en numerosos lugares del mundo.

$!La protesta insistió en la liberación de prisioneros políticos en México.
La protesta insistió en la liberación de prisioneros políticos en México. AP

En México, un país que no pisaba desde hace casi seis décadas a pesar de sus numerosos viajes por América Latina, instó a la acción, pero con optimismo ante un público que mayoritariamente la escuchaba por primera vez.

La conversación empezó con retraso luego de que cuatro jóvenes estudiantes tomaran el escenario para denunciar la violencia contra las mujeres presas en cárceles mexicanas y exigir la liberación de un compañero detenido recientemente por cargos relacionados con una ocupación estudiantil y protestas contra la violencia de género.

Davis dijo sentirse impresionada por la energía de la protesta y del auditorio que mientras la esperaba no dejó de corear consignas sobre los desaparecidos en México y en contra de la violencia de género. La filósofa deseó que esa energía se pueda canalizar en lograr “cambios reales, como poner fin a las cárceles, avanzar en la abolición del capitalismo o acabar con los femicidios en México”.

Durante la conversación Davis destacó la importancia de las líderes latinoamericanas y dijo sentirse “americana” no por ser estadounidense sino por estar al lado de otras mujeres del continente como la exvicepresidenta colombiana Francia Márquez o la activista y política brasileña Marielle Franco, asesinada en 2018.

Hacia el final de la charla una estudiante le lanzó una bandera palestina a Davis, quien se levantó de su asiento para recogerla y la mostró al público y la prensa.

Davis vinculó la lucha palestina con movimientos más amplios contra el racismo, el colonialismo y la violencia estatal.

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“Palestina representa a personas de todo el mundo... y representa la capacidad de imaginar la victoria y seguir luchando por ella aún bajo las peores circunstancias”, dijo Davis.

En los últimos años, Davis se unió a la propuesta de hacer una gran huelga feminista en 2017, acompañó al movimiento “Black Lives Matters” y se sumó a peticiones en favor de presos políticos de distintos países, como una este mes por los encarcelados en Irán.

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