Ante creciente presión sobre Venezuela, practican marines de EU maniobras de desembarco

Internacional
/ 1 noviembre 2025
    Ante creciente presión sobre Venezuela, practican marines de EU maniobras de desembarco
    Anuncio se da luego de que medios señalaran que Washington está listo para atacar sedes militares en Venezuela. FOTO: AP

Informa Comando Sur que los elementos están llevando a cabo operaciones de entrenamiento en Puerto Rico

El Pentágono informó este sábado de que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha realizado recientemente en suelo puertorriqueño entrenamientos que han incluido maniobras de desembarco e infiltración en un momento marcado por el incremento del despliegue militar de Washington en el Caribe y el creciente temor a un ataque sobre Venezuela.

El Comando Sur del ejército estadounidense, cuya jurisdicción comprende América Latina a excepción de México, publicó hoy un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo, en el que informa de que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Israel que últimos restos entregados desde Gaza no son de rehenes

El metraje muestra un LCAC, un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, realizando un desembarco anfibio con apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte UH-1Y -desde los que los marines ensayaron también el desembarco- y helicópteros de ataque Apache.

Las imágenes, acompañadas de música dramática para imitar el típico avance de una película de acción, muestran después escuadras de Marines desplazándose en Polaris MRZR -un vehículo táctico ligero todoterreno pensado para transportar efectivos en terrenos difíciles- para después asegurar posiciones de tiro o proseguir con operaciones de infiltración

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EE.UU. para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, concluye el mensaje.

Estos entrenamientos, que se suman a los ejercicios con fuego real realizados también por los Marines desde un buque de asalto esta pasada semana en el Caribe, se dan a conocer un día después de que varios medios estadounidenses afirmaran, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que Washington está preparado para atacar posiciones militares en Venezuela.

El supuesto argumento del Gobierno Trump es que puertos o aeródromos -que estarían entre los objetivos primordiales- controlados por el ejército venezolano son empleados en realidad con fines logísticos para el tráfico de drogas por organizaciones como el Cartel de los Soles, que según Washington está liderado por el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la cúpula de su Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

En los últimos días el Pentágono ha redoblado el despliegue que inició en verano en aguas del Caribe frente a Venezuela con el envío, entre otros, de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford.

Mediante este contingente el ejército estadounidense ha destruido de manera sumaria más de una decena de supuestas narcolanchas y matado a la mayoría de sus ocupantes.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, negaron ayer que Washington se esté preparando para atacar Venezuela pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

Temas


Relaciones Exteriores
Seguridad
militares

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders