Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?

A partir del 9 de enero de 2026, las disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) obligan a que cada línea móvil esté asociada a una persona plenamente identificada, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El objetivo central es eliminar el anonimato en la telefonía móvil para dificultar delitos como fraudes, extorsiones y suplantación de identidad. La obligación aplica tanto a líneas nuevas como a aquellas activas antes de la entrada en vigor.

Si una línea no se registra dentro del plazo establecido, podrá ser suspendida, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia.

QUÉ PASA SI LA LÍNEA ES DE UN MENOR DE EDAD

Las nuevas reglas establecen que los menores de edad no pueden registrar líneas a su nombre, ya que no cuentan con capacidad jurídica ni identificación oficial como el INE.

Por esta razón, los celulares usados por niñas, niños o adolescentes deben registrarse a nombre de un adulto responsable, ya sea madre, padre o tutor legal.

Este adulto debe presentar identificación oficial vigente y su CURP, y será quien asuma la responsabilidad legal de la línea, sin importar quién use físicamente el dispositivo.

QUIÉN PUEDE REGISTRAR Y CUÁNTAS LÍNEAS SE PERMITEN

Una misma identificación oficial puede vincular hasta 10 líneas telefónicas, lo que permite registrar sin problema el número propio y los de menores a cargo.

Las operadoras no distinguen al usuario final del teléfono, sino a la persona legalmente responsable del servicio. Por ello, no existe restricción para que un adulto concentre varias líneas familiares bajo su nombre.

El trámite puede realizarse de forma presencial o en línea, dependiendo del operador y de la preferencia del usuario.

CÓMO REGISTRAR UNA LÍNEA MÓVIL: PASO A PASO

Registro presencial· Acudir a un centro de atención con el equipo· Presentar INE o pasaporte y CURP del adulto responsable· Validación de identidad por personal autorizado· Aceptar aviso de privacidad· Recibir folio con fecha y hora del registro

Registro remoto en línea· Acceder al enlace vía SMS o código QR· Capturar datos personales del adulto responsable· Subir identificación oficial vigente· Validar identidad con selfie, si se solicita· Obtener folio digital de confirmación

El registro en línea permite hasta tres intentos. Si no se completa, será necesario acudir a un módulo presencial.

FECHA LÍMITE Y CONSECUENCIAS

La fecha límite para registrar cualquier línea móvil es el 29 de junio de 2026. Después de ese día, las líneas no vinculadas serán suspendidas automáticamente.

Esto incluye líneas prepago y pospago, aunque estas últimas suelen cumplir ya con los requisitos; aun así, se recomienda verificar con la operadora que el registro esté actualizado, especialmente en contratos antiguos.

DATOS CURIOSOS DEL REGISTRO CELULAR

· Una sola persona puede registrar hasta 10 líneas

· Las líneas suspendidas solo permiten llamadas de emergencia

· El trámite no distingue quién usa el teléfono, sino quién responde legalmente

· Aplica incluso para celulares usados por menores de edad