Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León

El Clausura 2026 levanta el telón para dos de los grandes de la Liga MX con una doble jornada que marca expectativas y urgencias desde el primer fin de semana.

En Zapopan, Chivas debuta ante Pachuca con la obligación de imponer condiciones en casa, mientras que en el Bajío, Cruz Azul inicia su camino visitando a León, uno de los equipos que más se movió en el mercado.

Chivas arranca contra los Tuzos, ambos favoritos

El Rebaño abre el torneo este sábado 10 de enero en el Estadio Akron, con silbatazo a las 5:07 de la tarde, en un partido que se transmitirá en México por Amazon Prime Video.

TE PUEDE INTERESAR: Rayados vs Toluca: el Bicampeón visita Monterrey en el arranque del Clausura 2026

Chivas llega tras un cierre competitivo del semestre anterior y una pretemporada que dejó buenas sensaciones, con la intención de acelerar su juego desde la posesión y ganar profundidad por bandas.

En el mercado, el Guadalajara reforzó su plantel con nombres como Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Chávez, buscando variantes ofensivas y mayor peso en el área, mientras que el club registró salidas sensibles como las de Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell, Isaác Brizuela y Alan Mozo.

En la cancha, el protagonismo vuelve a recaer en Roberto “Piojo” Alvarado como eje creativo y generador de desequilibrio.

Del otro lado, Pachuca se presenta como un rival incómodo desde la Jornada 1.