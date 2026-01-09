Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León

Fútbol
/ 9 enero 2026
    Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León
    Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp. FOTOS: MEXSPORT

El Rebaño abre el torneo en casa frente a Pachuca, mientras que La Máquina inicia su camino como visitante ante León

El Clausura 2026 levanta el telón para dos de los grandes de la Liga MX con una doble jornada que marca expectativas y urgencias desde el primer fin de semana.

En Zapopan, Chivas debuta ante Pachuca con la obligación de imponer condiciones en casa, mientras que en el Bajío, Cruz Azul inicia su camino visitando a León, uno de los equipos que más se movió en el mercado.

Chivas arranca contra los Tuzos, ambos favoritos

El Rebaño abre el torneo este sábado 10 de enero en el Estadio Akron, con silbatazo a las 5:07 de la tarde, en un partido que se transmitirá en México por Amazon Prime Video.

TE PUEDE INTERESAR: Rayados vs Toluca: el Bicampeón visita Monterrey en el arranque del Clausura 2026

Chivas llega tras un cierre competitivo del semestre anterior y una pretemporada que dejó buenas sensaciones, con la intención de acelerar su juego desde la posesión y ganar profundidad por bandas.

En el mercado, el Guadalajara reforzó su plantel con nombres como Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Chávez, buscando variantes ofensivas y mayor peso en el área, mientras que el club registró salidas sensibles como las de Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell, Isaác Brizuela y Alan Mozo.

En la cancha, el protagonismo vuelve a recaer en Roberto “Piojo” Alvarado como eje creativo y generador de desequilibrio.

Del otro lado, Pachuca se presenta como un rival incómodo desde la Jornada 1.

Los Tuzos mantuvieron una base ofensiva de alto impacto y reforzaron su ataque con el regreso de Salomón Rondón, además de sumar a Alan Mozo y al colombiano Christian Rivera, apuntalando profundidad y experiencia.

Con futbolistas desequilibrantes como Oussama Idrissi y opciones de gol que elevan el techo competitivo, el cuadro hidalguense buscará imponer ritmo y transiciones rápidas desde el arranque del torneo.

La Máquina se estaciona en el Nou Camp ante León

Más tarde, a las 7 de la noche del mismo sábado, Cruz Azul hará su debut visitando el Estadio León (Nou Camp), con transmisión en México por FOX One y FOX Sports.

La Máquina inicia el Clausura 2026 con la exigencia de mostrar solidez fuera de casa y una identidad clara desde el primer partido.

En el mercado, el movimiento más destacado fue la incorporación de Agustín Palavecino, mediocampista llamado a darle control, intensidad y llegada al último tercio, además de ajustes puntuales para fortalecer la rotación del plantel, así como la baja de su capitán emblemático, Ignacio Rivero, quien se marchó a Xolos.

León, por su parte, se presenta como uno de los equipos más renovados del campeonato.

La Fiera sumó piezas clave como Juan Pablo Domínguez, Diber Cambindo, Nicolás Vallejo y Bryan Colula, con la intención de elevar competencia interna y mantener una presión alta desde el inicio.

En casa, el equipo es especialmente exigente por ritmo e intensidad, y el debut ante Cruz Azul servirá como termómetro inmediato de su nuevo proyecto.

Con dos escenarios distintos pero la misma exigencia de resultado, Chivas y Cruz Azul inician el Clausura 2026 con partidos que no admiten margen de error.

Temas


Futbol
previa

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Cruz Azul
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León