Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León
El Rebaño abre el torneo en casa frente a Pachuca, mientras que La Máquina inicia su camino como visitante ante León
El Clausura 2026 levanta el telón para dos de los grandes de la Liga MX con una doble jornada que marca expectativas y urgencias desde el primer fin de semana.
En Zapopan, Chivas debuta ante Pachuca con la obligación de imponer condiciones en casa, mientras que en el Bajío, Cruz Azul inicia su camino visitando a León, uno de los equipos que más se movió en el mercado.
Chivas arranca contra los Tuzos, ambos favoritos
El Rebaño abre el torneo este sábado 10 de enero en el Estadio Akron, con silbatazo a las 5:07 de la tarde, en un partido que se transmitirá en México por Amazon Prime Video.
Chivas llega tras un cierre competitivo del semestre anterior y una pretemporada que dejó buenas sensaciones, con la intención de acelerar su juego desde la posesión y ganar profundidad por bandas.
En el mercado, el Guadalajara reforzó su plantel con nombres como Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Chávez, buscando variantes ofensivas y mayor peso en el área, mientras que el club registró salidas sensibles como las de Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell, Isaác Brizuela y Alan Mozo.
En la cancha, el protagonismo vuelve a recaer en Roberto “Piojo” Alvarado como eje creativo y generador de desequilibrio.
Del otro lado, Pachuca se presenta como un rival incómodo desde la Jornada 1.
Los Tuzos mantuvieron una base ofensiva de alto impacto y reforzaron su ataque con el regreso de Salomón Rondón, además de sumar a Alan Mozo y al colombiano Christian Rivera, apuntalando profundidad y experiencia.
Con futbolistas desequilibrantes como Oussama Idrissi y opciones de gol que elevan el techo competitivo, el cuadro hidalguense buscará imponer ritmo y transiciones rápidas desde el arranque del torneo.
La Máquina se estaciona en el Nou Camp ante León
Más tarde, a las 7 de la noche del mismo sábado, Cruz Azul hará su debut visitando el Estadio León (Nou Camp), con transmisión en México por FOX One y FOX Sports.
La Máquina inicia el Clausura 2026 con la exigencia de mostrar solidez fuera de casa y una identidad clara desde el primer partido.
En el mercado, el movimiento más destacado fue la incorporación de Agustín Palavecino, mediocampista llamado a darle control, intensidad y llegada al último tercio, además de ajustes puntuales para fortalecer la rotación del plantel, así como la baja de su capitán emblemático, Ignacio Rivero, quien se marchó a Xolos.
León, por su parte, se presenta como uno de los equipos más renovados del campeonato.
La Fiera sumó piezas clave como Juan Pablo Domínguez, Diber Cambindo, Nicolás Vallejo y Bryan Colula, con la intención de elevar competencia interna y mantener una presión alta desde el inicio.
En casa, el equipo es especialmente exigente por ritmo e intensidad, y el debut ante Cruz Azul servirá como termómetro inmediato de su nuevo proyecto.
Con dos escenarios distintos pero la misma exigencia de resultado, Chivas y Cruz Azul inician el Clausura 2026 con partidos que no admiten margen de error.