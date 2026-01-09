INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Con la tarjeta INAPAM, adultos mayores de 60 años podrán tener acceso a grandes beneficios con descuentos que pueden llegar hasta al 50 por ciento
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.
Para este 2026, el Gobierno de México ha mantenido la gratuidad del trámite y ha reforzado los convenios con el sector privado, para garantizar que los beneficiarios maximicen su capacidad de ahorro en rubros básicos.
La tarjeta ofrece beneficios que impactan directamente en el bolsillo. Desde descuentos del 50% en el pago del impuesto predial y agua (dependiendo del municipio), hasta tarifas preferenciales en el transporte público, farmacias y supermercados.
ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LA INAPAM EN 2026
Para asegurar que tu trámite sea exitoso y evitar vueltas innecesarias, es indispensable presentar la siguiente documentación en original y copia fotostática legible:
1. Edad mínima: Haber cumplido 60 años al momento de realizar la solicitud.
2. Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.
3. CURP: Clave Única de Registro de Población en su formato más reciente (descargado de la página oficial de RENAPO).
4. Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial que no tenga más de seis meses de antigüedad.
5. Fotografías: Dos fotos recientes tamaño infantil (de frente, a color o blanco y negro, sin lentes y sin gorra).
6. Contacto de emergencia: Proporcionar el nombre y número telefónico de una persona de confianza para casos de siniestro o urgencia médica.
SIGUE EL PASO A PASO PARA UN PROCESO DE TRÁMITE EXITOSO
El proceso ha sido simplificado para mayor comodidad de los adultos mayores. Sigue estos pasos para obtener tu plástico el mismo día:
1. Localización del módulo: Ubica la oficina de la Secretaría del Bienestar o módulo del DIF más cercano a tu domicilio a través del portal gob.mx/bienestar, en el apartado ‘Ubica tu módulo de registro’.
2. Horarios de atención: Acude de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 14:00 horas (se recomienda llegar temprano).
3. Entrega y cotejo: Presenta tus documentos al personal administrativo para la validación de datos y la toma de huellas dactilares.
4. Firma del registro: Deberás firmar el formato de inscripción y revisar que tus datos personales en el sistema sean correctos.
5. Emisión inmediata: En la mayoría de los módulos, la credencial INAPAM se imprime y se entrega en ese mismo instante.
Recuerde que, si el solicitante no puede trasladarse por motivos de salud, un auxiliar puede acudir al módulo del Bienestar más cercano para programar una visita domiciliaria del personal oficial.