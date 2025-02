Ante el temor de que Trump aisle a viejos aliados, líderes europeos se reúnen de emergencia

Pero una serie de discursos del vicepresidente J. D. Vance y del secretario de Defensa Pete Hegseth la semana pasada cuestionaron tanto los compromisos de seguridad de Europa como sus principios democráticos fundamentales. Macron dijo que sus duras reprimendas y amenazas de no cooperación ante el peligro militar se sintieron como un shock para el sistema.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las naciones de Europa occidental han caminado básicamente al unísono mientras se enfrentaban a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, hasta las acciones cada vez más agresivas de la Rusia actual cerca de sus fronteras.

Aunque desde hace tiempo Estados Unidos se queja de la renuencia de muchas naciones europeas de la OTAN a intensificar sus esfuerzos de defensa, nunca han llegado a la superficie política como en los últimos días.

TE PUEDE INTERESAR: Zelenski solo se reunirá con Putin tras negociar un plan de paz con Trump. Vance amenaza con sanciones y acciones militares a Putin

Los funcionarios franceses dijeron que no se esperan anuncios firmes más allá de una muestra de unidad de los líderes europeos. Se esperan más conversaciones a nivel más amplio de la UE, dijeron. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, dijo que “las negociaciones avanzan rápidamente con Europa”, en una conferencia de prensa virtual el lunes en Kiev.

”Todos me dijeron que lo que sucedió (en la Conferencia de Seguridad de Múnich) aceleró todo”. Zelenskyy dijo que el presidente francés, Emmanuel Macron, había acordado brindarle una sesión informativa sobre las conclusiones de la reunión en París.

Sin embargo, un fuerte vínculo con Estados Unidos seguirá siendo esencial en el futuro previsible, ya que pasarán muchos años antes de que las naciones europeas puedan aumentar la producción de equipos de defensa e integrarlos en una fuerza efectiva.

Ese vínculo con Estados Unidos también se aplica a la guerra en Ucrania, dijo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

“El apoyo de Estados Unidos seguirá siendo fundamental y una garantía de seguridad estadounidense es esencial para una paz duradera, porque sólo Estados Unidos puede disuadir a Putin de atacar de nuevo”, escribió Starmer en el Daily Telegraph del lunes.

Mientras que muchas naciones de la UE todavía están considerando si contribuir con tropas a una fuerza potencial en Ucrania después de un acuerdo de paz, Starmer dijo que el Reino Unido estaba “listo y dispuesto a contribuir a las garantías de seguridad para Ucrania enviando nuestras propias tropas al terreno si fuera necesario”.

“No lo digo a la ligera. Siento muy profundamente la responsabilidad que conlleva poner potencialmente a los militares británicos en peligro”, escribió.

El año pasado, Macron se negó a descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania si fuera necesario. Las naciones europeas están decididas a impulsar a Ucrania donde puedan, y las naciones de la UE están de acuerdo en lo que respecta a aumentar el gasto en defensa.

Sin embargo, incluso si existe un consenso general para ir más allá del objetivo de gastar el 2% del producto interno bruto en defensa, no está claro cómo llegar al 3%.

Algunos países de la UE insisten en un acuerdo sobre préstamos conjuntos para proyectos de defensa masivos, mientras que otros dicen que los países que se quedan atrás en el gasto deberían alcanzar primero el 2%.

Ese tema también se discutirá en la reunión. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que planea instar a otros líderes a invertir más en defensa, antes de su partida a la reunión de París. Polonia gasta más del 4% de su PIB en defensa, más que cualquier otro miembro de la OTAN.

”Si queremos decidir sobre el futuro de Ucrania junto con Ucrania, Estados Unidos y Rusia, también debemos demostrar que somos capaces de una inversión mucho más seria en nuestra propia defensa”, dijo.

Sin embargo, también dijo que no imagina que Polonia envíe sus propias tropas a Ucrania. Pero algunos de los países de la UE se resistieron a la idea de la restrictiva reunión del Elíseo con solo unos pocos líderes elegidos mientras que otros se quedaron al margen.

Para un número incómodo de decisiones, la UE necesita el respaldo de los 27 países.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un aliado incondicional del presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha amenazado en varias ocasiones con utilizar su poder de veto.

La presidenta eslovena, Nataša Pirc Musar, afirmó que la lista selectiva de invitados era una prueba de que los estados miembros de la UE no reciben un trato igualitario. “Esta no es la Europa que inspira respeto en el extranjero. Esta no es la Europa que sería un socio serio para el aliado norteamericano”, afirmó.