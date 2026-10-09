Ante la tendencia de recurrir a la IA para orientación espiritual, Gurús lanzan chatbots

CHENNAI, INDIA- Cuando la sobrina de 27 años de Kripa Vaidyanathan murió en un accidente automovilístico en Alaska en 2024, su familia en Chennai, India, se sentía conmocionada. Se preguntaban por qué les ocurriría esa tragedia, teniendo ellos una “fe inmensa en Dios”. Vaidyanathan, instructora de yoga, ayudó a su hermana en duelo a conseguir una cita con un destacado gurú, esperanzada de que la ayudara. “Pero él le dijo que esto era obra del karma y que debía aprovechar esta oportunidad para conectarse con su naturaleza interior”, contó. “Entiendo cómo funciona el karma, pero decir eso fue cruel y extremadamente inútil para alguien que acababa de sufrir la pérdida de un hijo”.

Fue entonces cuando recurrieron a chatbots de inteligencia artificial. “Fue mucho más fácil intentar obtener respuestas y paz interior porque ChatGPT no te juzga”, señaló Vaidyanathan. “Ahora hemos encontrado un gurú compasivo, pero incluso él sólo tiene tiempo limitado. La IA está disponible en cualquier momento”. LA IA OFRECE ACCESO Y CONSEJOS SIN JUZGAR Este acceso sin restricciones, que puede ser difícil de encontrar entre gurús humanos, es lo que está atrayendo a más personas a recurrir a la IA para recibir orientación espiritual. Es un paso significativo, particularmente en el hinduismo, donde los gurús forman parte de la cultura y se consideran necesarios para alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. La palabra gurú en sánscrito significa “disipador de la oscuridad”. Estos chatbots funcionan con base de grandes modelos de lenguaje, sistemas de IA que generan respuestas mediante estadísticas avanzadas y enormes cantidades de texto, incluidos textos sagrados como el Bhagavad Gita del hinduismo. Los usuarios pueden explorar respuestas espirituales a problemas personales y preguntas existenciales en cualquier momento, sin los obstáculos habituales de contactar a un gurú muy solicitado y pagar por sus servicios. La creciente popularidad de la IA ha animado a algunos gurús exitosos a lanzar sus propios chatbots. En India, Jaggi Vasudev, también conocido como Sadhguru, lanzó su aplicación Miracle of the Mind con una función interactiva de IA que responde preguntas fundamentándose en una base de datos de sus enseñanzas. El gurú de autoayuda Deepak Chopra, radicado en California, tiene una plataforma de IA en la que “Deepak Digital” responde preguntas a partir de sus charlas y escritos reunidos durante décadas.

Los críticos sostienen que la IA no puede reemplazar realmente la experiencia de vida, la sabiduría y la responsabilidad ética de un gurú humano. Investigadores también señalan que a menudo la IA valida y coincide con el usuario, en lugar de plantear preguntas desafiantes necesarias para un crecimiento espiritual y personal real. EL AVATAR DE IA DEL SEÑOR KRISHNA ASUME SU PAPEL DE GURÚ Vikas Sahu, fundador de GitaGPT, una plataforma que él llama un “compañero espiritual de IA”, dice que no disuadiría a nadie de encontrar un gurú humano. Pero sostiene que su chatbot gratuito pone la sabiduría del Bhagavad Gita al alcance de quienes podrían necesitarla desesperadamente.

En su plataforma, avatares de IA del Señor Krishna, el protagonista del texto sagrado, ofrecen consejos. Sahu, radicado en Gurugram, al sur de Nueva Delhi, dice que recibe cientos de mensajes sobre lo útil que resulta. Aunque tiene un empleo de tiempo completo en el que desarrolla sitios web, comenta que GitaGPT es su manera de retribuir. “Muchas personas no tienen a nadie con quién hablar cuando están angustiadas”, manifestó. “Esta aplicación les está dando el aliento que un gurú podría proporcionarles. Pero muchos gurús quieren tu dinero, y en realidad no puedes hablar con ellos abiertamente como puedes hablar con un chatbot”. Sahu dijo que confía en GitaGPT porque se basa en la palabra de Dios. “¿Cómo podría Krishna llevar a alguien por mal camino?”, pregunta. “Es imposible”. EXPERTOS DICEN QUE SE REQUIERE UN AMA HUMANA PARA QUE UNA CONEXIÓN VERDADERA Liz Bucar, profesora de religión en la Universidad Northeastern en Boston, se muestra escéptica respecto de los chatbots basados en textos religiosos. “Un texto sagrado necesita una comunidad y un contexto que lo interpreten”, explicó. “Sin la enseñanza de cómo interpretar el texto, son sólo palabras en una página. Alguien podría introducir el texto, pero ¿qué respuestas va a arrojar el bot?”

Pero sí cree que existe una desconfianza generalizada hacia la pericia institucional que representan los gurús y el clero, en algunos casos azuzada por escándalos de abuso sexual. “Debido a que la religión tiene este problema de relaciones públicas, la gente tiende a ver a los chatbots como menos sesgados y menos propensos a hacer cosas malas”, indicó Bucar. “No sé si estamos listos para reemplazar a los gurús, pero definitivamente estamos en un panorama religioso cambiante, especialmente con” las generaciones más jóvenes de usuarios de IA. Noreen Herzfeld, profesora en la Escuela de Teología y Seminario de San Juan en Collegeville, Minnesota, dijo que las personas podrían obtener fácilmente respuestas directas de la inteligencia artificial. “Pero si buscan un despertar espiritual, creo que se necesita presencia física”, observó. “En el cristianismo y en la tradición hindú, existe la creencia de que los ojos son ventanas al alma y no puedes obtener eso mirando un avatar”.