Iglesia Católica está obligada a ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero

CIUDAD DEL VATICANO- La junta de protección infantil del Vaticano afirmó que la Iglesia católica tiene la obligación moral de ayudar a sanar a las víctimas de abusos sexuales del clero, e identificó las indemnizaciones financieras y las sanciones para los abusadores y sus facilitadores como remedios esenciales.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores se centró en el tema de las reparaciones en su segundo informe anual. Es un tema a menudo sensible para la Iglesia, dadas las implicaciones financieras, reputacionales y legales que impone a la jerarquía.

El reporte era significativo: una publicación oficial del Vaticano preparada con el aporte de 40 sobrevivientes de abuso de todo el mundo, dando voz a sus quejas sobre cómo la Iglesia había manejado mal sus casos y sus demandas de lo que necesitan para sanar.

El documento indicó que los acuerdos monetarios son necesarios para proporcionar a las víctimas la terapia y otra asistencia necesarias para ayudarlas a recuperarse del trauma de su abuso.

Sin embargo, señaló que la Iglesia tiene una deuda mucho mayor con las víctimas, la comunidad eclesial en general y Dios. La jerarquía debe escuchar a las víctimas y proporcionarles ayuda espiritual y pastoral. Los líderes de la Iglesia deben disculparse por el daño causado, e informar a las víctimas sobre lo que están haciendo para castigar a quienes las lastimaron y qué medidas están tomando para prevenir futuros abusos, según el informe.

”La Iglesia tiene una obligación moral y espiritual de sanar las profundas heridas infligidas por la violencia sexual perpetrada, facilitada, mal manejada o encubierta por cualquier persona en una posición de autoridad en la Iglesia”, afirmó.

LEÓN XVI SEÑALA EL COMPROMISO CON LA COMISIÓN

El informe cubre el año 2024, un período antes de que el papa León XIV fuera elegido. El primer papa estadounidense de la historia ha reconocido que el escándalo de abuso sigue siendo una “crisis” para la Iglesia, y que las víctimas necesitan más que reparaciones financieras para sanar.

Ha señalado un compromiso con la comisión, que fue creada por el papa Francisco en 2014 para asesorar a la Iglesia sobre las mejores prácticas para prevenir el abuso. En su primera década, la comisión luchó por encontrar su lugar en un Vaticano a menudo reacio a enfrentar la crisis de abuso y hostil a respaldar políticas centradas en las víctimas.