Antes fueron espectadores de la guerra con Irán. Ahora los palestinos son las víctimas

CISJORDANIA- Durante casi tres semanas, los palestinos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, han sido en su mayoría espectadores mientras Israel e Irán intercambian ataques aéreos. Pero cuatro mujeres se convirtieron en víctimas de la guerra la noche del miércoles. Ellas, junto con más de una docena de amigas e hijas, estaban dentro de un salón de belleza cuando un misil impactó a solo unos pasos. La explosión lanzó metralla que desgarró paredes revestidas con estantes repletos de uñas acrílicas y frascos de esmalte turquesa y escarlata.

Amigos y familiares dolientes se reunieron el jueves cerca del remolque que ofrecía manicuras, pedicuras y servicios de cejas. Cientos de vasos de café y uñas acrílicas yacían esparcidos por el piso del salón, manchados de rojo por la sangre seca. Agujeros salpicaban las paredes metálicas y un pequeño cráter marcaba el lugar donde cayó el impacto. Hadeel Masalmeh, copropietaria del salón, regresó con vendajes que cubrían heridas de metralla en el rostro y el cuerpo. “Se suponía que no debía salir del hospital, pero quería despedirme de Sahera”, dijo, refiriéndose a su socia y cuñada. El ataque mató a Sahera junto con otras tres mujeres de la familia extensa Masalmeh en Beit Awa: Maes, Aseel y Amal, que estaba embarazada de seis meses y se encontraba en el salón con su hija de 3 años. La pequeña fue una de más de una docena de mujeres y niños que, según informó el Ministerio de Salud palestino, resultaron heridos en el ataque. La Media Luna Roja Palestina indicó que algunos tuvieron que ser sometidos a cirugías o amputaciones. LOS PALESTINOS CARECEN DE REFUGIOS En Israel, gran parte de la vida ha girado en torno a sirenas y alertas desde que comenzó la guerra, lo que hace que la gente corra a los refugios, a menudo varias veces al día. Los palestinos han seguido con su vida con normalidad, apenas deteniéndose cuando suenan sirenas lejanas o retumban interceptaciones sobre sus cabezas.

Así ocurrió la noche del miércoles, cuando sonaron sirenas desde el asentamiento cercano de Negohot, a 3 kilómetros (2 millas) de distancia. Pocos reaccionaron hasta que una clienta vio bengalas rojas en el cielo y Hadeel hizo que todos entraran rápidamente. “Escuchamos el sonido de las sirenas. Pero no le prestamos mucha atención y no esperábamos que nos cayera metralla ni nada por el estilo”, relató. La reacción ante la alarma fue la misma el jueves. Los dolientes se reunieron en la casa familiar junto al salón para dar el último adiós. Mientras las mujeres sollozaban, pocas miraban hacia arriba cuando las alertas pitaban en el puñado de teléfonos con tarjetas SIM israelíes. Las muertes subrayaron la falta de protecciones en Cisjordania ocupada. Los palestinos allí no tienen el tipo de refugios que se encuentran en la mayor parte de Israel, donde hay códigos de construcción que los exigen desde la primera Guerra del Golfo. Incluso en partes de Israel sin refugios en las viviendas, incluidas muchas localidades de mayoría árabe y pueblos beduinos, a menudo hay refugios públicos disponibles en las cercanías.

Aunque no son un objetivo, los palestinos han visto cada noche cómo los misiles surcan el cielo y cómo los interceptores israelíes los hacen estallar arriba. Los fragmentos han golpeado edificios, incluido el caso de la semana pasada a las afueras de la ciudad cisjordana de Nablus, donde atravesaron una casa de tres pisos mientras su propietario estaba en las oraciones vespertinas. LA “HORA DORADA” Abedullraziq Almasalmeh, vecino y pariente de las cuatro mujeres fallecidas, escuchó el silbido de los misiles y luego el estruendo, y su casa tembló cuando se disponía a llamar a ambulancias después de las 10 de la noche el miércoles. El trayecto debería haber sido de menos de 10 minutos, pero tomó 25, afirmó, dejando a las víctimas esperando durante momentos iniciales críticos.