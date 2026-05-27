Adjudica Samuel García “boom económico” de NL al sector automotriz

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    Adjudica Samuel García “boom económico” de NL al sector automotriz
    Samuel García Sepúlveda aseguró que el sector automotriz representa una sexta parte de la economía de Nuevo León. Fotos: cortesía

Dijo que en parte el éxito de Nuevo León se debe a este sector ya que representa una sexta parte de su economía

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adjudicó el boom económico que ha tenido el estado en parte al sector automotriz, que representa una sexta parte de su economía.

Lo anterior lo dijo al inaugurar el evento el encuentro de movilidad “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026”, que arrancó este miércoles en las instalaciones de Cintermex.

“Todo este boom económico, todo este ganar, ganar, este ecosistema neoleonés en parte es fuerte por el sector automotriz porque el sector automotriz representa una sexta parte de nuestra economía”, aseguró.

Samuel García agregó que actualmente Nuevo León tiene empresas “top” mundiales en la elaboración de carros, camiones, trucks, entre otros.

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SAMUEL GARCÍA DESTACA QUE EMPRESAS AUTOMOTRICES SE ESTÁN EXPANDIENDO EN NUEVO LEÓN

Indicó que estas empresas se están expandiendo en Nuevo León mientras que realizan cierres en otras plazas.

“Mientras que en otros países cierran, en Nuevo León estas empresas están construyendo sus fábricas más grandes del mundo”, citó.

Entre las empresas que mencionó se han asentado en el mercado local están Volvo, Navistar, International, KIA y Hyundai, entre otras.

Estas automotrices, dijo, que han marcado una diferencia porque no todo es exportar a Estados Unidos, sino que la venta se queda también aquí.

“Estas empresas sin duda hay que acompañarlas para que lleguen con su proveeduría y tenemos el mejor caso de éxito donde una empresa extranjera hoy en Nuevo León produce su auto 100% hecho en México, no batalla con Estados Unidos, no batalla con el T-MEC porque cumple en demasía el contenido de origen que hoy marca el T-MEC”, sostuvo.

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Por eso citó que, aunque las empresas sean extranjeras, ya son mexicanas las unidades.

“Por eso es clave este tipo de eventos para seguir compartiendo estas virtudes que no tiene otro estado”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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