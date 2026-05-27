$!Adjudica Samuel García “boom económico” de NL al sector automotriz

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adjudicó el boom económico que ha tenido el estado en parte al sector automotriz, que representa una sexta parte de su economía.

Lo anterior lo dijo al inaugurar el evento el encuentro de movilidad “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026”, que arrancó este miércoles en las instalaciones de Cintermex.

“Todo este boom económico, todo este ganar, ganar, este ecosistema neoleonés en parte es fuerte por el sector automotriz porque el sector automotriz representa una sexta parte de nuestra economía”, aseguró.

Samuel García agregó que actualmente Nuevo León tiene empresas “top” mundiales en la elaboración de carros, camiones, trucks, entre otros.