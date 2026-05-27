SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra” , agregó la publicación oficial.

“La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya , no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol ”, indicó la dependencia federal.

A través de una publicación difundida en la red social X, la SSPC precisó que, tras realizar consultas con las autoridades competentes nacionales e internacionales, se confirmó que no existe ninguna notificación roja vigente en contra del mandatario sinaloense.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol, luego de las declaraciones realizadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una posible alerta internacional derivada de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos.

DECLARACIONES DE CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE LAS ALERTAS INTERNACIONALES

La aclaración de la SSPC ocurre después de que el pasado jueves 21 de mayo, durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el paradero de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En respuesta, la mandataria explicó que la existencia de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno de Estados Unidos puede derivar en mecanismos internacionales de alerta.

“Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas, llamadas por parte de la Interpol”, declaró Sheinbaum durante la conferencia.

La presidenta también señaló que, en caso de salir del país, las personas señaladas podrían enfrentar una eventual detención derivada de dichos mecanismos internacionales.

“Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, indicó.

Asimismo, aclaró que ninguna disposición legal obliga al Ejecutivo federal a mantener vigilancia especial sobre los señalados que permanecen en territorio nacional, aunque destacó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación paralela.

OMAR GARCÍA HARFUCH EXPLICA FUNCIONAMIENTO DE UNA FICHA ROJA

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó el procedimiento mediante el cual opera una notificación roja de Interpol y los pasos necesarios para que ésta tenga efectos legales en México.

“Hay un proceso. Una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República. Así es en todo el mundo”, explicó el funcionario.

Añadió que la existencia de una ficha roja no implica automáticamente la detención inmediata de una persona. “No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, señaló.

García Harfuch indicó que, para proceder legalmente en territorio mexicano, se requiere una orden de detención con fines de extradición emitida conforme a los procedimientos correspondientes.

“Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, una orden de detención con fines de extradición”, puntualizó.

También señaló que desconocía si existía alguna solicitud adicional tramitada por la Fiscalía General de la República respecto al caso de Rocha Moya.

“Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, afirmó.