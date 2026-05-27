SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol

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    SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol
    La SSPC descartó que Rubén Rocha Moya tenga ficha roja de Interpol pese a señalamientos de Estados Unidos. Cuartoscuro

La SSPC informó que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol tras consultas nacionales e internacionales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol, luego de las declaraciones realizadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una posible alerta internacional derivada de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos.

A través de una publicación difundida en la red social X, la SSPC precisó que, tras realizar consultas con las autoridades competentes nacionales e internacionales, se confirmó que no existe ninguna notificación roja vigente en contra del mandatario sinaloense.

“La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó la dependencia federal.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, agregó la publicación oficial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocha-moya-comparece-ante-la-fgr-en-culiacan-tras-acusacion-de-narcotrafico-por-eu-JO20958221

DECLARACIONES DE CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE LAS ALERTAS INTERNACIONALES

La aclaración de la SSPC ocurre después de que el pasado jueves 21 de mayo, durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el paradero de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En respuesta, la mandataria explicó que la existencia de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno de Estados Unidos puede derivar en mecanismos internacionales de alerta.

“Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas, llamadas por parte de la Interpol”, declaró Sheinbaum durante la conferencia.

La presidenta también señaló que, en caso de salir del país, las personas señaladas podrían enfrentar una eventual detención derivada de dichos mecanismos internacionales.

“Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, indicó.

Asimismo, aclaró que ninguna disposición legal obliga al Ejecutivo federal a mantener vigilancia especial sobre los señalados que permanecen en territorio nacional, aunque destacó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación paralela.

OMAR GARCÍA HARFUCH EXPLICA FUNCIONAMIENTO DE UNA FICHA ROJA

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó el procedimiento mediante el cual opera una notificación roja de Interpol y los pasos necesarios para que ésta tenga efectos legales en México.

“Hay un proceso. Una vez que hay una notificación roja, primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República. Así es en todo el mundo”, explicó el funcionario.

Añadió que la existencia de una ficha roja no implica automáticamente la detención inmediata de una persona. “No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, señaló.

García Harfuch indicó que, para proceder legalmente en territorio mexicano, se requiere una orden de detención con fines de extradición emitida conforme a los procedimientos correspondientes.

“Lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, una orden de detención con fines de extradición”, puntualizó.

También señaló que desconocía si existía alguna solicitud adicional tramitada por la Fiscalía General de la República respecto al caso de Rocha Moya.

“Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de República. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abogado-denuncia-doble-rasero-del-gobierno-mexicano-en-extradiciones-y-caso-ruben-rocha-moya-LD20980931

RUBÉN ROCHA MOOYA COMPARECIÓ ANTE LA FGR EN CUALIACÁN

El pasado martes, Rubén Rocha Moya informó a través de sus redes sociales que acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República en su sede de Culiacán, donde respondió preguntas formuladas por un agente del Ministerio Público Federal.

En una publicación difundida en X, el gobernador con licencia indicó que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de las autoridades conforme avance el proceso de investigación.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió.

También manifestó confianza en las instituciones judiciales mexicanas y en el Estado de Derecho.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, añadió.

En el mismo mensaje, Rocha Moya afirmó que continuará participando en el proceso legal y expresó respaldo al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, señaló el mandatario con licencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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