Grecia Quiroz asegura que la reforma electoral perjudicará a los partidos independientes

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    Grecia Quiroz asegura que la reforma electoral perjudicará a los partidos independientes
    Grecia Quiroz arremete en contra de la reforma electoral Cuarto oscuro

El Movimiento del Sombrero, organizado por Carlos Manzo, ganó las elecciones de la alcaldía de Uruapan en el 2024

El 27 de mayo se reportó que la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz, criticó la reforma electoral, al considerar que podría establecer obstáculos a los candidatos independientes.

Tanto Grecia Quiroz, como su fallecido esposo, Carlos Manzo, pertenecen al Movimiento del Sombrero; grupo político independiente adjunto a la región de Michoacán.

La edil asegura que la reforma electoral, impulsada por Morena, podría evitar que agrupaciones como la suya puedan participar en las elecciones del 2027. Por ello, la misma alcaldesa participó en una protesta en el Congreso de Michoacán, en el Centro Histórico de Morelia, en contra de la reforma electoral, la cual está siendo votada en el pleno del Poder Legislativo.

Durante su protesta, la edil Quiroz le exigió a la presidenta Sheinbaum demostrar su discurso de soberanía; argumentó que la reforma electoral discutida era una incongruencia para la libertad de los ciudadanos de México.

Yo le preguntó a usted (Presidenta): ¿ahora qué tiene que pasar en Michoacán? ¿Ahora me tienen que quitar la vida a mí, a mis hijos, a mi familia, para que la gente siga más enojada? ¿Para que la gente se siga manifestando y siga exigiendo sus derechos de libertad? Usted misma ha dicho que México es un país libre y soberano. ¡Demuéstrelo!’ arremetió Quiroz durante la protesta.

PROTESTA DEL MOVIMIENTO DEL SOMBRERO EN MICHOACÁN

A mediodía del 27 de mayo, junto con varias decenas de simpatizantes del partido político, la edil Grecia Quiroz se plantó frente al Congreso de Michoacán.

Saben el poder ciudadano que hay hoy en Michoacán; tienen miedo de que la gente ya despertó, tienen miedo de que el pueblo de Michoacán los quiere sacar del poder. Una vez más demuestran que no hay democracia en Michoacán, no hay libertad de expresión y nos lo están demostrando’ aseveró en su discurso Quiroz, en contra de Morena y los partidos aliados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/moreira-diputado-por-coahuila-acusa-intento-de-concentrar-poder-con-paquete-de-reformas-impulsado-por-morena-LK20910821

Desde sus redes sociales, la edil narró que su protesta no fue recibida por la institución estatal. Aseguró que les cerraron las puertas del Congreso de Michoacán y no hubo cordialidad por parte de los diputados. En su comunicado, la edil aseguró que la reforma no era democrática.

El documento de reforma propone que las campañas independientes deban realizarse de forma estrictamente individual, autónoma e independiente, prohibiendo cualquier coordinación, asociación, colaboración estratégica o actuación conjunta entre candidaturas independientes. También pretende impedir que compartan plataformas políticas, propaganda, imagen, colores, símbolos, emblemas, estrategias de comunicación’ redacta en un comunicado la administración de la edil de Uruapan.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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